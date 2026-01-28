Etwa drei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich drei Parteien auf die Bildung einer Minderheitsregierung verständigt. Das Bündnis soll von Rob Jetten, dem Chef der proeuropäischen Partei D66, angeführt werden. Der 38-Jährige würde damit der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes. Der Koalition gehören neben der D66, die die Wahl gewonnen hatte, die konservativen Christdemokraten und die rechtsliberale VVD an. Die Regierung verfügt im Unterhaus nur über 66 der 150 Sitze. Auch im Senat, der Gesetzesvorhaben blockieren kann, hat das Bündnis keine Mehrheit und braucht die Unterstützung von Oppositionsparteien. Eine Vorstellung des Koalitionsvertrags wird für Freitag erwartet.