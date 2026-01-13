Die letzte, im Juni 2025 gescheiterte niederländische Regierung war ein Experiment, etwas Neues: ein parteiloser Technokrat als Ministerpräsident. Wahlsieger war eigentlich Geert Wilders. Doch der Islamkritiker galt als zu extrem, deshalb setzten die Mitte-Parteien, die mit seiner PVV koalierten, den Beamten Dick Schoof an die Spitze des Kabinetts. Nach nur elf Monaten war die Regierung am Ende.
Niederländische RegierungNotlösung in Den Haag
In den Niederlanden wollen sich drei Mitte-Parteien an einer Minderheitsregierung versuchen. Es ist ein Wagnis mit völlig offenem Ausgang.
Von Thomas Kirchner
