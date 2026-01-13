Zum Hauptinhalt springen

Sie planen eine gemeinsame Zukunft: die Fraktionsführer Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) und Henri Bontenbal (CDA, von li.) nach ihrer Einigung am Wochenende.
Sie planen eine gemeinsame Zukunft: die Fraktionsführer Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) und Henri Bontenbal (CDA, von li.) nach ihrer Einigung am Wochenende. (Foto: JEROEN JUMELET/AFP)

In den Niederlanden wollen sich drei Mitte-Parteien an einer Minderheitsregierung versuchen. Es ist ein Wagnis mit völlig offenem Ausgang.

Von Thomas Kirchner

Die letzte, im Juni 2025 gescheiterte niederländische Regierung war ein Experiment, etwas Neues: ein parteiloser Technokrat als Ministerpräsident. Wahlsieger war eigentlich Geert Wilders. Doch der Islamkritiker galt als zu extrem, deshalb setzten die Mitte-Parteien, die mit seiner PVV koalierten, den Beamten Dick Schoof an die Spitze des Kabinetts. Nach nur elf Monaten war die Regierung am Ende.

