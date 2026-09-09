„Ongehoord Nederland“ ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und hat wohl wiederholt journalistische Standards missachtet. Ein bizarres Lob für Hitler geht jetzt auch manchen Rechten zu weit. Es droht der Lizenzentzug.

Der Kameraeinsatz für ON als öffentlich-rechtlichem Sender könnte bald Geschichte sein.

Das gab es noch nie in den Niederlanden: ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, der nicht mehr senden darf, dem die Politik den Stecker zieht, weil er dauerhaft journalistische Standards missachtet.