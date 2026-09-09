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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den NiederlandenRegierung will extrem rechtem Sender den Stecker ziehen

Lesezeit: 3 Min.

Der Kameraeinsatz für ON als öffentlich-rechtlichem Sender könnte bald Geschichte sein.
Der Kameraeinsatz für ON als öffentlich-rechtlichem Sender könnte bald Geschichte sein.
Robin van Lonkhuijsen/ANP/IMAGO

„Ongehoord Nederland“ ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und hat wohl wiederholt journalistische Standards missachtet.  Ein bizarres Lob für Hitler geht jetzt auch manchen Rechten zu weit. Es droht der Lizenzentzug.

Von Thomas Kirchner, München

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Das gab es noch nie in den Niederlanden: ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, der nicht mehr senden darf, dem die Politik den Stecker zieht, weil er dauerhaft journalistische Standards missachtet.

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