Das gab es noch nie in den Niederlanden: ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, der nicht mehr senden darf, dem die Politik den Stecker zieht, weil er dauerhaft journalistische Standards missachtet.
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den NiederlandenRegierung will extrem rechtem Sender den Stecker ziehen
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„Ongehoord Nederland“ ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und hat wohl wiederholt journalistische Standards missachtet. Ein bizarres Lob für Hitler geht jetzt auch manchen Rechten zu weit. Es droht der Lizenzentzug.
Von Thomas Kirchner, München
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