Aus Protest gegen mutmaßliche rassistische Äußerungen in der Regierung ist die niederländische Staatssekretärin im Finanzministerium nach Medienberichten zurückgetreten. Die aus Marokko stammende Nora Achahbar von der Zentrumspartei NSC reagierte damit demnach darauf, dass radikal-rechte Politiker einseitig muslimische Migranten des Antisemitismus beschuldigt und für die Gewaltattacken auf israelische Fußballfans verantwortlich gemacht hatten. Der Rücktritt setzt die instabile Koalition in Den Haag unter Druck. Sollten die NSC-Minister die Koalition verlassen, hat sie keine Mehrheit mehr im Parlament. An der rechten Regierung ist erstmals auch die radikal-rechte Partei des Populisten Geert Wilders als stärkste Kraft beteiligt. Die rechten Regierungsparteien hatten nach den gezielten Attacken auf israelische Fußballfans in Amsterdam in der vergangenen Woche scharfe Maßnahmen gegen Antisemitismus angekündigt.