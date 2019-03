© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht fahndet die Polizei nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. In der Provinz gilt die höchste Terrorwarnstufe.