Der Schock über das Wahlergebnis wirkt nach in den Niederlanden. Das übliche Ritual der Suche nach einer Regierungsmehrheit hat zwar begonnen. Der vom klaren Sieger Geert Wilders vorgeschlagene Ex-Minister Ronald Plasterk erkundete die Woche über die Bereitschaft der infrage kommenden Parteien, mit Wilders' PVV in See zu stechen. Normalerweise würde sich ein Bündnis mit der rechtsliberalen VVD und Pieter Omtzigts neuer Partei Neuer Sozialvertrag (NSC) aufdrängen, immerhin sind sich die drei Parteien in einem wesentlichen Punkt, dem Wunsch nach Zurückdrängen der Zuwanderung, weitgehend einig. Käme die Bauer-Bürger-Bewegung (BBB) mit an Bord, hätten sie auch eine satte Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Wilders selbst wirbt für dieses "Mitte-rechts-Kabinett", wie er es nennt.

Doch der Rechtsaußenpolitiker ist eben nicht "normal". Liest man sein Wahlprogramm und schaut auf sein bisheriges Wirken, dann sprengt er den Konsens, auf den sich, mit Ausnahme noch weiter rechts stehender Kräfte, alle anderen Parteien verständigen könnten. Plasterk ist denn auch nicht weit gekommen. Nach der VVD, die sich schon früh sperrte, hat nun auch Omtzigt zunächst abgewinkt. Wilders, sagte der frühere Christdemokrat, solle erst erklären, was genau er mit seinem Versprechen meine, einige seiner umstrittensten Forderungen - etwa das Koran- und Moscheen-Verbot - "auf Eis zu legen".

Klimapolitik und Ukraine-Unterstützung sind nur zwei von vielen Streitpunkten

"Das Wahlprogramm der PVV enthält Standpunkte, die unserer Auffassung nach gegen das Grundgesetz verstoßen", schrieb Omtzigt in einem Brief an Plasterk. Welchen Wert habe dieses Programm denn nun? NSC werde nur eine Regierung stützen, die "Grundrechte wie Meinungs- und Glaubensfreiheit und das Zensurverbot garantiert" und "die Grenzen des demokratischen Rechtsstaats überwacht". Außerdem müsse sie "internationale Verträge und Urteile respektieren, besonders in den Bereichen Klimapolitik und Menschenrechte". Weitere Probleme sieht Omtzigt bei der militärischen Unterstützung der Ukraine (die er befürwortet, Wilders aber ablehnt) sowie "Spekulationen" über einen EU-Ausstieg, den Wilders fordert.

Damit setzt Omtzigt die Hürde so hoch, dass Wilders sie reißen muss. Wilders könne ja ein Minderheitskabinett bilden, schlägt Omtzigt vor; denkbar seien auch eine außerparlamentarische Regierung oder ein Expertenkabinett.

Der Rechtspopulist reagierte ungehalten, er warf Omtzigt "Haager Spielchen" vor. Auch BBB-Chefin Caroline van der Plas forderte Omtzigt auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wie es weitergeht, ist offen. Plasterk wird nächste Woche dem Parlament Bericht erstatten.

Die Medien suchen nach Erklärungen für Wilders Sieg, die Rechten lachen nur

Als wollte er Omtzigts Misstrauen bestätigen, fuhr Wilders am Dienstag in die Dünen von Kijkduin vor Den Haag. Dort schaute er kurz bei einer Versammlung von Anwohnern vorbei, die sich über die kurzfristige Unterbringung von mehr als 100 Asylbewerbern in einem Vier-Sterne-Hotel am Strand empören. Im zentralen Aufnahmezentrum in Ter Apel war kein Platz mehr für die Flüchtlinge. Einige Anwohner hatten zuvor in der Hotelrezeption ihren Unmut geäußert, man wolle nicht noch mehr "Affen" haben in der Stadt. Seit dem Wahltag gehe so etwas nicht mehr, sagte einer von ihnen laut einem Medienbericht. "Wilders hat nicht umsonst gewonnen." Wilders' Kurzausflug fand große mediale Beachtung und wurde als Signal an seine Unterstützer gedeutet, dass er nicht zu weit einknicken werde bei der Regierungsbildung. Er selbst beteuerte, das sei nicht ungewöhnlich, er gehe seit Jahren zu Demonstrationen gegen Asylbewerberzentren.

Detailansicht öffnen Wilders geht zu Anti-Asyl-Demos, einige Niederländer protestieren wiederum gegen Wilders' rechtes Propgramm - wie hier vergangene Woche in Utrecht. (Foto: Carl Court/Getty Images)

In den Medien wird unterdessen weiter nach Antworten auf die Frage gesucht, wer Wilders gewählt hat und warum. Eine Hypothese: Wie in vielen anderen Ländern, etwa den USA, entsprächen auch in den Niederlanden etwa ein Drittel der Einwohner dem Typus "autoritäre Persönlichkeit". Sie stünden dem liberalen Rechtsstaat skeptisch gegenüber und neigten von Natur aus dominanten Anführern zu. Wilders sei es gelungen, diesmal besonders viele dieser Leute auf seine Seite zu ziehen. Hingewiesen wird auch auf eine wachsende Kluft zwischen Niedrig- und Hochgebildeten sowie zwischen eher progressiven Städtern und der Landbevölkerung, die sich zunehmend vernachlässigt fühlt.

Hinzu kommt die wachsende und verbreitete Kritik an der Migrationspolitik. Sie kam ursprünglich von Rechtsaußen, doch in den vergangenen Jahren machten sie sich auch Christdemokraten und Rechtsliberale zunehmend zu eigen. Die Wähler zogen nun das Original vor. Noch wichtiger sei aber gewesen, dass sich viele Bürger nach den 13 Jahren Regierung unter Mark Rutte schlicht eine "andere Politik" gewünscht hätten, sagt die niederländische Politologin Catherine de Vries von der Mailänder Bocconi-Universität. Zudem hofften sie auch auf einen "anderen Politikstil" - näher an den Bürgern und ihren Sorgen. Wobei sich wohl auch viele Wilders angeschlossen hätten, die nicht mit seinem ganzen Wahlprogramm einverstanden seien.

Die Frage ist, wie viele Abstriche Wilders macht, um regieren zu können

In rechten Kreisen wird gelacht über solche Deutungsversuche. Sie gelten als Beweis, dass Linksliberale in ihrer Blase gefangen seien, isoliert von "normalen" Menschen. Ob denn all die Journalisten, die nach Gründen für Wilders' Erdrutschsieg suchten, "niemals nach draußen gehen, in den Supermarkt oder in die Kneipe? Scheinbar nicht", schrieb der ehemalige rechtskonservative Abgeordnete Henk Otten auf X.

Die Frage ist, wie viele Abstriche Wilders an seinen Vorstellungen machen wird, um tatsächlich Ministerpräsident zu werden. Und wie viele Kompromisse er anschließend eingehen muss, wenn er die Regierungsverantwortung in einem Land hätte, das fest in die EU und die westliche Allianz eingebunden ist. "Regieren ändert Parteien", sagt de Vries. Giorgia Meloni merke das in Italien, man könne es nie allen recht machen. Als sie die Arbeitsmigration beschränken wollte, protestierten Unternehmern, denen dann billige Arbeitskräfte fehlen.

Eigentlich entsprechen Kompromisse gar nicht Wilders' Politikstil. Er ist auf Konfrontation aus, nicht auf Konsens, er will Konflikte auf die Spitze treiben und am liebsten das Volk per Referendum entscheiden lassen, statt, wie in den Niederlanden üblich, alle Gruppen an einen Tisch zu bringen. "Kann unser politisches System damit umgehen?", fragt de Vries. Im Gegensatz zu anderen Ländern hätten die Niederlande noch keine checks and balances für solche Fälle entwickelt, etwa ein Verfassungsgericht. Darüber denke bisher nur Omtzigt nach.