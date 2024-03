Auf die israelische Botschaft in Den Haag ist nach Angaben der örtlichen Polizei am Donnerstag ein brennendes Objekt geworfen worden. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Weder die Polizei noch die Botschaft erläuterten, um was für ein Objekt es sich gehandelt habe. Verletzt wurde demnach niemand. Ähnliche Vorfälle haben sich nach dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober gehäuft. Im Januar war an der israelischen Botschaft in Schweden ein Sprengsatz gefunden worden.