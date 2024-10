In den Niederlanden hat sich die regierende Rechtskoalition laut einem Medienbericht auf ein reguläres Verfahren zur Verschärfung der Asylgesetze verständigt. Wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Mittwoch berichtete, ist der ursprüngliche Plan, per Not-Erlass vorzugehen, vom Tisch. Der Sender beruft sich auf ein Konzeptpapier aus dem Büro des parteilosen Ministerpräsidenten Dick Schoof. Eine Krise oder gar das Ende des erst im Juli angetretenen Kabinetts scheint damit vorerst abgewendet zu sein. Beides hatte im Raum gestanden. Geert Wilders, der starke Mann im Hintergrund des Kabinetts, hatte auf das Notrecht bestanden, mit dem das Parlament umgangen worden wäre. Offenbar kam es nun zu einem Kompromiss mit dem Koalitionspartner Neuer Sozialvertrag, der rechtsstaatliche Bedenken geäußert hatte.