1. August 2019, 18:26 Uhr Niederlande Ein Gesetz, sich zu zeigen

Nun ist das das sogenannte Burka-Verbot in Kraft, das aber für jede Gesichtsvermummung in öffentlichen Einrichtungen gilt.

Von Thomas Kirchner

In den Niederlanden gilt seit Donnerstag das sogenannte Burkaverbot. Es ist ein Teilverbot, Folge eines Kompromisses nach einer 14 Jahre währenden politischen Debatte. "Gesichtsbedeckende" Kleidung darf demnach in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Ämtern, Polizeistationen oder auch Bussen und Bahnen nicht mehr getragen werden. Betroffen sind islamische Kleidungsstücke - wie die Burka und vor allem der Niqab, der einen Schlitz für die Augen offenlässt - sowie Sturmhauben und Integralhelme. Im öffentlichen Raum, auf Bahnsteigen oder in Taxis, ist die Verschleierung weiterhin gestattet. Es gehe nur um Orte, wo Kommunikation nötig sei, wo man sein Gesicht zeigen müsse, erklärte die Regierung.

In den Medien wird intensiv diskutiert, ob und wie das Verbot befolgt wird. Das Innenministerium rief Stadtverwaltungen und Polizei auf, es durchzusetzen. Sicherheitsbeamte sollen verschleierte Frauen zunächst auffordern, ihr Gesicht zu zeigen. Weigern sie sich, kann ihnen der Zugang zu öffentlichen Gebäuden untersagt werden, es drohen Geldstrafen von mindestens 150 Euro. In den Niederlanden wird geschätzt, dass etwa 150 Frauen regelmäßig und weitere 200 gelegentlich den Niqab tragen.

Femke Halsema, Amsterdams grüne Bürgermeisterin, hatte angekündigt, die Umsetzung habe keine Priorität für ihre Stadt. Andere große Städte äußerten sich ähnlich. Die Universitätskrankenhäuser kündigten an, dass sie weiterhin jedem helfen würden. Auch die niederländische Bahn und öffentliche Nahverkehrsbetriebe wollen verschleierte Passagiere dulden. Das oberste Ziel sei Deeskalation und der ungehinderte Fluss des öffentlichen Verkehrs, sagte Pedro Peeters, der Vorsitzende der Nahverkehrsbetriebe.

In der Praxis läuft es vermutlich darauf hinaus, dass Übertretungen lediglich registriert und nicht geahndet werden. Die Zeitung AD erinnerte allerdings daran, dass jeder Bürger, der einen Übertritt bemerke, selbst tätig werden könne. So gebe es das Instrument des "Bürgerarrests", das es erlaube, einen Verdächtigen, der fliehen wolle, "auf dem Boden festzuhalten". Muslime warnten in den sozialen Medien, hier sei ein Unglück in Zeitlupe zu beobachten.

Das Verbot gilt für Vollverschleierung, Integralhelme und Sturmhauben. (Foto: Jerry Lampen/AFP)

Das Verbot geht auf einen Vorstoß des Islam-Kritikers Geert Wilders im Jahr 2005 zurück. Die Regierung tat sich aber schwer damit, ein Gesetz vorzulegen. Die Niederlande sind gespalten beim Burkaverbot. Viele sehen darin einen Eingriff in die Religionsfreiheit. Andere lehnen die Vollverschleierung als Symbol der Unterdrückung von Frauen im Islam ab. Auch deshalb fand das Gesetz eine Mehrheit im Parlament. Dagegen stimmten neben zwei muslimischen Abgeordneten nur Grüne und Linksliberale.