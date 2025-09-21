In den Niederlanden ist es bei Protesten für eine strengere Migrationspolitik und ein härteres Vorgehen gegen Asylbewerber zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte am Samstag nach eigenen Angaben Tränengas und Wasserwerfer ein, um gewalttätige Demonstranten in Den Haag zu vertreiben. 30 Personen seien verhaftet worden. Es gebe zwei verletzte Polizisten. Die Behörden schlossen nicht aus, dass es zu weiteren Festnahmen kommt. Gut einen Monat vor den Parlamentswahlen hatten sich Tausende Menschen einem von einem rechten Aktivisten organisierten Protest angeschlossen. Dabei stießen größere Gruppen mit der Polizei zusammen und warfen Steine und Flaschen, wie Fernsehaufnahmen zeigten. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt und eine Autobahn kurzzeitig blockiert. Lokale Medien berichteten, dass Demonstranten auch mehrere Fenster der Zentrale der Mitte-Links-Partei D66 einschlugen.