Aufräumarbeiten vor der Mieraskirche in Krimpen aan den IJssel nach einer Explosion an der Eingangstür.

Keine Masken, keine Besucherbeschränkung bei Gottesdiensten: Strenggläubige Christen verweigern in den Niederlanden die Einhaltung von Corona-Maßnahmen. In einigen Gemeinden kommt es nun sogar zu Gewalt.

Von Thomas Kirchner

Kurz nach halb fünf in der Nacht hörten die Anwohner der Mieraskirche in Krimpen aan den IJssel einen Knall. Am Dienstagmorgen sahen sie, was passiert war: Vor dem Kircheneingang hatte ein Unbekannter Sprengstoff oder potentes Feuerwerk explodieren lassen. Glas ging zu Bruch, Teile der Tür waren eingedrückt. Kein übergroßer Schaden, aber doch ein unmissverständliches Warnzeichen. Und eine weitere Eskalation in einer Art Kleinkrieg, der sich in den vergangenen Wochen rund um das Verhalten strenggläubiger Christen entwickelt hat, die sich den Corona-Maßnahmen demonstrativ widersetzen.