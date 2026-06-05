So schwierig es war, sich auf die Reform des europäischen Asylsystems zu einigen, so klar ist den meisten EU-Staaten, dass grundlegende Probleme ungelöst bleiben. Wer einmal die Grenzen der EU überwunden hat, hat gute Aussichten, dort zu bleiben, auch wenn ihm kein Schutz gewährt wird. Fast vier von fünf abgelehnten Asylbewerbern können nicht aus der EU abgeschoben werden, vor allem weil ihre Heimatländer sie nicht zurücknehmen. Die Reform wird daran wenig ändern.