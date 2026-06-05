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„Innovative Lösungen“ in der MigrationspolitikAsylbewerber sollen gar nicht erst europäischen Boden betreten

Lesezeit: 4 Min.

Flüchtlinge werden im Mittelmeer von dem französischen Rettungsschiff „Ocean Viking“ aufgenommen.
Flüchtlinge werden im Mittelmeer von dem französischen Rettungsschiff „Ocean Viking“ aufgenommen. Sameer Al-Doumy/AFP

Die Niederlande stehen an der Spitze einer Reihe von EU-Staaten, die Asylverfahren auslagern oder Migranten in Drittstaaten abschieben wollen. Die nächsten konkreten Schritte sind bereits angekündigt.

Von Thomas Kirchner

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So schwierig es war, sich auf die Reform des europäischen Asylsystems zu einigen, so klar ist den meisten EU-Staaten, dass grundlegende Probleme ungelöst bleiben. Wer einmal die Grenzen der EU überwunden hat, hat gute Aussichten, dort zu bleiben, auch wenn ihm kein Schutz gewährt wird. Fast vier von fünf abgelehnten Asylbewerbern können nicht aus der EU abgeschoben werden, vor allem weil ihre Heimatländer sie nicht zurücknehmen. Die Reform wird daran wenig ändern.

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