In den Niederlanden sind die Gespräche über die Zukunft der Landwirtschaft vorerst gescheitert. Das gab Agrarminister Piet Adema am Mittwoch bekannt. Er verwies darauf, dass sich am Abend der größte Bauernverband LTO aus den Verhandlungen zurückgezogen hatte. Ohne ihn hätten sie keinen Sinn mehr, sagte Adema, das sei eine "unglaublich verpasste Chance". Seit Dezember hatte die Regierung mit Agrarvereinigungen und anderen Interessenvertretern gesprochen, um sie ins Boot zu holen für eine Lösung des aktuell wohl drängendsten Problems des Landes: Der hohe Stickstoff-Ausstoß muss bis 2030 halbiert werden. Weil das meiste aus der Landwirtschaft kommt, sollen Tausende Bauern für die Aufgabe ihrer Betriebe bezahlt werden. Dagegen haben Landwirte teils mit Gewalt protestiert. Der Konflikt dürfte sich nun verschärfen.