Ein lokaler niederländischer Politiker ist wegen mutmaßlicher Bedrohung des Premiers Mark Rutte für kurze Zeit festgenommen worden. Der Abgeordnete des Stadtparlaments von Den Haag war am Sonntag wegen "verdächtigen Verhaltens" festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der niederländischen Agentur ANP. Er bestätigte damit Medienberichte. Die Staatsanwaltschafte verdächtigt den Politiker, weil er versucht habe, "sich Informationen zu verschaffen, um ein ernsthaftes Verbrechen vorzubereiten". Er wurde am Montag wieder freigelassen, stehe aber weiter unter Verdacht. Was er genau getan haben soll, ist nicht bekannt. Der Mann fiel früher mit rechtspopulistischen Äußerungen auf. Später konvertierte er zum Islam und gehört nun einer Islam-Partei in Den Haag an.