Der Kalte Krieg war vorbei, die Bundeswehr unter jungen Leuten mäßig beliebt. Aber Nicole Schilling wollte hier rein. „Ich bin ein Soldatenkind, ich wollte einen Beitrag leisten, dass wir unser Leben so leben können, wie wir es möchten“, erklärt sie ihre Beweggründe. Das war vor 31 Jahren. Im Jahre 1993, an der Sanitätsschule der Luftwaffe in Giebelstadt begann eine Karriere, die ihr nun bald einen Platz in der Geschichte der Bundeswehr bescheren wird, als erste Generalin mit drei Sternen.

Heute ist die Lage eine ganz andere als damals bei ihrem Eintritt, die Kriegsgefahr ist plötzlich wieder real, die Bundeswehr muss sich in Eile darauf einstellen. Hat sie Angst? „Angst ist nicht das richtige Wort. Es ist eher die Verantwortung wahrnehmen, um Bedrohungen möglichst gut zu bewältigen.“ Seit dem 1. Oktober ist Schilling die erste Soldatin, die eine Abteilung im Bundesministerium der Verteidigung leitet. Und zwar nicht irgendeine, sondern die für die Einsatzbereitschaft und Unterstützung der Streitkräfte, da der bisherige Leiter, Generalleutnant Kai Rohrschneider, zum Kommandeur eines Nato-Kommandos in Ulm berufen wurde. Und bald soll Schilling deshalb auch vom Generalstabs- zum Generaloberstabsarzt befördert werden – und damit eben erste Drei-Sterne-Generalin der Bundeswehr werden.

Begonnen hat sie im medizinischen Bereich. Parallel zur Ausbildung als Sanitätsoffizierin absolvierte sie ein Medizinstudium in Gießen und promovierte. Ihre erste Station war eine Stelle als Assistenzärztin im später geschlossenen Bundeswehrkrankenhaus in Hamm. Von 2015 bis 2017 war sie Chefärztin am Bundeswehrkrankenhaus Westerstede, bevor sie im Apparat Karriere machte – wo sie seit 2019 Vizepräsidentin des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr war.

Schilling ist der Respekt vor der neuen Aufgabe anzuhören, aber die 50-Jährige betont auch: „Ich war ja auch vorher schon die ranghöchste Soldatin der Bundeswehr.“ Aber klar, es schauten nun alle noch genauer hin. „Untertauchen geht in meiner Funktion nicht. Aber das geht den Herren ja ähnlich.“ Ihr Ziel sei es, möglichst viele einsatzbereite Streitkräfte bereitzustellen.

Sie muss für Minister Boris Pistorius (SPD) das umsetzen, was er als Anspruch formuliert hat: Die Bundeswehr kriegstüchtiger beziehungsweise verteidigungsfähiger zu machen. Schilling betont, die Quadriga-Großübung im vergangenen Jahr habe gezeigt, wie wichtig Deutschland als Drehscheibe für Verlegungen an die Nato-Ostflanke werde. Das ist aber nicht das Einzige, was Pistorius von ihr erwartet.

Pistorius will mehr Frauen zur Truppe locken

Der Verteidigungsminister will Vorbilder wie Schilling, um mehr Frauen zur Truppe zu locken – und um auch zu zeigen, welche Aufstiegsmöglichkeiten es gibt. „Sicher, der Umstand, dass ich die erste Frau in dieser Position bin, hat Aufmerksamkeit erzeugt“, sagt Schilling. Auch in der Truppe. Als sie letztens mit dem Haushaltsausschuss des Bundestags bei den Soldaten in Litauen war, wurde sie von einer Frau im Range eines Hauptmanns angesprochen, die ihr sagte, wie wichtig das als Signal sei. Das sieht Schilling ebenso. „Natürlich brauchen wir mehr Frauen in der Bundeswehr. Wenn wir 50 Prozent der Bevölkerung außen vor ließen, wäre das keine gute Idee.“ Die Bundeswehr habe derzeit rund 23 000 Soldatinnen – bei einer Gesamtzahl von 181 000 Soldaten und Soldatinnen. Generell müsse man die Abbruchquoten von über 20 Prozent bei Neueinsteigern, bei Männern wie Frauen, deutlich senken. Eine große Herausforderung werde jetzt die Einführung des neuen Wehrdienstes, der neues Personal und eine größere Reserve bringen soll. Ausbildung, Dienstpläne, Ausrüstung, Unterbringung – „all das muss nun geklärt werden“.

Klar ist, dass sie einen anderen Führungsstil einbringen wird als früher manch männlicher Kollege. „Am Ende kommt es wirklich darauf an, jeden mitzunehmen“, meint Schilling. Wenn man Dinge verändern wolle, müssten alle mitmachen. „Das ist mein Verständnis von Führungsverantwortung.“