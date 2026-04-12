Politische Freundschaften gehören gemeinhin nicht zu den solidesten, gerade in Frankreich. Doch nun erleben die Franzosen einen Bruch von seltener Brutalität. Nicolas Sarkozy, Präsident der Republik von 2007 bis 2012, lässt im Berufungsverfahren wegen mutmaßlicher Millionen aus Libyen zur Selbstverteidigung seine engsten Weggefährten fallen. Er opfert sie.