Was macht eigentlich Nicolás Maduro so? Es wurde ja recht still um Venezuelas vormaligen Präsidenten, nachdem US-Soldaten ihn und seine Frau Cilia Flores am 3. Januar aus Caracas nach New York verschleppt hatten. Seitdem sitzen die beiden in Brooklyn im Gefängnis – seine Gattin ist im Frauentrakt untergebracht – und warten auf ihren Prozess. Donald Trumps Justizministerium wirft ihnen Drogenhandel und Waffenbesitz vor, beginnen soll die Verhandlung erst im Juni 2027.
Nicolás MaduroVom Staatschef zum lächelnden Häftling im grauen Jogginganzug
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Am 3. Januar wurde der damalige venezolanische Staatschef von den Amerikanern aus Caracas nach New York verschleppt. Seitdem sitzt er in Brooklyn im Gefängnis – und meldet sich jetzt mit ein paar Fotos aus der Haft.
Von Peter Burghardt
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