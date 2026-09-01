Zum Hauptinhalt springen

Nicolás MaduroVom Staatschef zum lächelnden Häftling im grauen Jogginganzug

Lesezeit: 2 Min.

Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen wird Nicolás Maduro am 5. Januar einem Gericht in Manhattan vorgeführt.
Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen wird Nicolás Maduro am 5. Januar einem Gericht in Manhattan vorgeführt.
ADAM GRAY/REUTERS

Am 3. Januar wurde der damalige venezolanische Staatschef von den Amerikanern aus Caracas nach New York verschleppt. Seitdem sitzt er in Brooklyn im Gefängnis – und meldet sich jetzt mit ein paar Fotos aus der Haft.

Von Peter Burghardt

SZ bei Google bevorzugen

Was macht eigentlich Nicolás Maduro so? Es wurde ja recht still um Venezuelas vormaligen Präsidenten, nachdem US-Soldaten ihn und seine Frau Cilia Flores am 3. Januar aus Caracas nach New York verschleppt hatten. Seitdem sitzen die beiden in Brooklyn im Gefängnis – seine Gattin ist im Frauentrakt untergebracht – und warten auf ihren Prozess. Donald Trumps Justizministerium wirft ihnen Drogenhandel und Waffenbesitz vor, beginnen soll die Verhandlung erst im Juni 2027.

Zur SZ-Startseite

MeinungVenezuela
:Trumps Öl-Deal nützt nur zwei Autokraten

SZ PlusKommentar von Jan Heidtmann
Portrait undefined Jan Heidtmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite