Am 3. Januar wurde der damalige venezolanische Staatschef von den Amerikanern aus Caracas nach New York verschleppt. Seitdem sitzt er in Brooklyn im Gefängnis – und meldet sich jetzt mit ein paar Fotos aus der Haft.

Was macht eigentlich Nicolás Maduro so? Es wurde ja recht still um Venezuelas vormaligen Präsidenten, nachdem US-Soldaten ihn und seine Frau Cilia Flores am 3. Januar aus Caracas nach New York verschleppt hatten. Seitdem sitzen die beiden in Brooklyn im Gefängnis – seine Gattin ist im Frauentrakt untergebracht – und warten auf ihren Prozess. Donald Trumps Justizministerium wirft ihnen Drogenhandel und Waffenbesitz vor, beginnen soll die Verhandlung erst im Juni 2027.