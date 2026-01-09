Zu den gesammelten Unklarheiten der Lage in Venezuela ist jetzt noch eine weitere hinzugekommen: War der Ex-Präsident des Landes Nicolás Maduro in Wahrheit Kolumbianer? Diese Frage stellen sich lokale Medien in Cúcuta gerade wieder einmal. Als Kind jedenfalls war Maduro häufig in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta bei seiner Tante zu Besuch.

Ihr Haus liegt im ziemlich verrufenen Bezirk Carora, nahe dem Busbahnhof. Die einmal grün gestrichene Fassade ist heruntergekommene. Klopft man dort, rührt sich niemand. Nachbarn erzählen, dass Maduros Tante und ihr Sohn dort noch lebten, über das inzwischen weltbekannte Mitglied der Familie würden sie aber nicht sprechen. Ein älterer Mann, der eine Wäscherei betreibt, feixt: „Maduro ist nicht da. Der ist gerade in New York.“

Das ist zumindest eine der wenigen klaren Dinge in dieser verworrenen Situation rund um Venezuela nach dem Sturz von Maduro. Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass die venezolanische Regierung in diesem Moment beginnen würde, eine „bedeutende Anzahl“ an politischen Gefangenen freizulassen, wie der Präsident der Nationalversammlung Jorge Rodríguez im Fernsehen sagte. Es sei eine Geste der Regierung, „die sehr daran interessiert ist, Frieden zu schließen“. Gleichzeitig protestierten tausende Venezolaner in Caracas für die Freilassung von Maduro.

Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der politischen Gefangenen in Venezuela auf über 800; bis in den späten Abend hinein wurden über verschiedene Quellen Namen von Freigelassenen publik. „Wir werden jede einzelne Entlassung überprüfen“, kündigte Alfredo Romero von der NGO „Foro Penal“ an.

Die Skepsis gegenüber der Intention der Regierung ist angebracht. Denn kurz zuvor wurde noch einmal betont, dass ein Erlass, der noch am vergangenen Samstag im Namen Maduros publiziert wurde, nach wie vor in Kraft sei. Im Kern besagt der, dass die bürgerlichen Freiheitsrechte weitgehend ausgesetzt sind. Beobachter in Venezuela berichten, dass der militärische Geheimdienst DGCIM in einigen Städten des Landes aber besonders in der Hauptstadt Caracas seine Straßenkontrollen verschärft habe.

Dabei würden nicht nur Ausweise kontrolliert, sondern auch Chatverläufe auf Mobiltelefonen. Eine kritische Äußerung gegenüber der Regierung, ein positives Wort über das Agieren der USA - alles könne einem dabei zum Verhängnis werden. Zugleich wurde der prominente General Javier Marcano Tábata entlassen. Tábata war mitverantwortlich für den Militärgeheimdienst, aber auch für die persönliche Sicherheit von Maduro und seiner Frau. Immer noch nicht aufgeklärt ist das Abwehrfeuer, das am Montag vom Präsidentenpalast ausging.

In diesem grünen Haus in Cúcuta soll Maduros Tante leben. Doch niemand öffnet. (Foto: Jan Heidtmann)

Die Informationen dazu sind derart dürftig, dass sie vor allem die Frage befeuern, ob es eine Spaltung innerhalb der Regierung gebe, wie ein politischer Analyst per Whatsapp erklärt. Denn die Regierung ist auf die Unterstützungen des Militärs angewiesen. Hinzu kommen paramilitärische Banden, auch Colectivos genannt. Sie gelten als die Schlägertrupps der Regierung, als „schnelle Eingreiftruppe der Regierungsfunktionäre“, wie ein venezolanischer Journalist über Whatsapp erklärt. „Zur Zeit versuchen sie, jeden in Schach zu halten, der gegen den Chavismus protestiert.“

So kann wie schon in den Jahren zuvor nicht einmal annähernd frei aus Venezuela berichtet werden. Zwar sollen unter den jetzt Entlassenen auch Journalisten sein. Zugleich sind in den vergangenen Tagen allein in Caracas 14 ausländische und venezolanische Journalisten festgesetzt worden. Erst nach intensiven Kontrollen wurden sie wieder entlassen. So soll es auch Berichterstattern ergangen sein, die heimlich die Grenze von Kolumbien nach Venezuela überquert hatten. Sie wurden kurz darauf festgenommen und wieder abgeschoben. Der einzige Weg in das Land ist, ein Journalistenvisum zu beantragen. Die Chancen es zu bekommen, gehen gegen Null.

Die Menschen in Venezuela gehen derweil wieder ihrem Tagwerk nach. Geschäfte sind nach Aussagen von Beobachtern wieder geöffnet, Schulen und Büros, Routine, als wüssten die Menschen ziemlich genau, wie wenig Einfluss sie auf die Ereignisse in ihrer Heimat haben. „Rationalen Hyperskeptizismus“ nennt das der venezolanische Soziologe und Friedensaktivist Rafael Uzcátegui. Die kolumbianische Zeitung La Opinión hat ihn dazu befragt, wie es zu diesem Fatalismus unter den Venezolaner kommt.

Die Venezolaner haben bereits viele Enttäuschungen erlebt

Uzcátegui erklärt es mit einem Schutzmechanismus, der von den vielen enttäuschten Erwartungen auf Veränderungen herrühre. Und je nach Standpunkt gab es die ja in der jüngsten Geschichte des Landes zuhauf: ein gescheiterter Putschversuch gegen den damaligen Präsidenten Hugo Chávez 2002; das 2007 von Chávez verlorene Referendum; der Tod des Präsidenten 2013 oder die von seinem Nachfolger Maduro verlorene Wahl 2024. Sie änderte rein gar nichts.

„Rationaler Hyperskeptizismus“ ist dann auch die vielleicht etwas akademische, aber doch treffende Beschreibung für die Stimmung der meisten Passanten an der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien. Wie bereits seit Jahren kommen sie nach Kolumbien, um dort einzukaufen, weil es billiger ist. Wie schon zuvor knüpfen die meisten keinerlei Hoffnung an die Zukunft.

Ingrid ist mit ihrem Sohn an der Hand über die Grenze gekommen. Sie wolle Verwandte ihres Mannes besuchen. Sie hat offensichtlich Lust, zu erzählen, sagt dann aber auch nur, dass alles „normal“ sei auf der venezolanischen Seite. Und dass sie diese „Ruhe“ schätze. Es klingt so ganz anders, als das, was dann Euripedes González zu berichten hat. Diese Grenze hier erzählt eben viele verschiedene Geschichten.

Viel Wiedersehensfreude gab es, als am Mittwoch politische Gefangene freigelassen wurden. (Foto: PEDRO MATTEY/AFP)

González hat sich etwas rausgemacht für seinen Besuch in Kolumbien, ein weißes Hemd und eine gebügelte Hose. Er will einen Freund in Cúcuta besuchen. In seinem Heimatort San Antonio del Táchira herrscht „eine gespannte Ruhe“, die Menschen umtreibe „Angst und Unsicherheit“ wegen weiterer Attacken der USA und vielleicht sogar wegen eines Bürgerkriegs in Venezuela selbst. González, das wird schnell klar, ist ein Anhänger des Regimes, er arbeitet für die Verwaltung des venezolanischen Grenzbezirks.

González bestreitet nicht, dass die Menschen im Land teilweise unzufrieden seien. Das habe jedoch nichts mit Maduro oder der Regierung zu tun, sondern mit einer Misswirtschaft, die durch Bürokratie und Korruption entstanden sei. Die Attacke der USA vom vergangenen Samstag bezeichnet er als ein „Massaker“.

González holt sein Mobiltelefon hervor; um seine Aussage zu bekräftigen, zeigt er unzählige Fotos, die die Folgen der Raketeneinschläge zeigen sollen. Immer wieder deutet er auf besonders grauenhafte Aufnahmen, nach seiner Aussage venezolanische Soldaten, die von Raketensplittern getroffen wurden. „Das war ein Massaker, das auf dem Gebiet Venezuelas stattgefunden hat“, betont Gonzales noch einmal.

Zu den vielen Geschichten dieser Grenze gehört dann auch noch diese: Eine junge Frau mit ihren zwei Töchtern und der Schwester, sie mag kein Interview mehr geben. Anfang der Woche habe sie mit einem Fernsehsender gesprochen, am Abend standen dann zwei junge Männer vor ihrer Tür. „Ich soll bloß aufpassen, mit wem ich rede, haben die gesagt.“