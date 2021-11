In Nicaragua hat die umstrittene Präsidentenwahl begonnen. Nachdem die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Monaten sieben Anwärter auf das Präsidentenamt verhaftet oder unter Hausarrest gestellt hatten, strebte Staatschef Daniel Ortega bei der Abstimmung am Sonntag ohne ernstzunehmende Gegner seine vierte Amtszeit in Folge an. Allein in der Nacht auf den Wahltag wurden nach Angaben der Opposition mindestens neun Regierungsgegner festgenommen. Nach Einschätzung der EU und der USA handelt es sich nicht um eine freie, faire Wahl. Ortega ist Berichten zufolge schwer krank, als eigentliche Strippenzieherin gilt seine Ehefrau Rosario Murillo, die seit 2017 Vizepräsidentin ist.