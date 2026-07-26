Das Auffälligste an Helga Asher ist auf den ersten Blick die hellblau-blaue Mütze, die sie trägt. „ARG“ steht da in großen Lettern drauf, ARG für Argentinien. Selbst im Café trägt sie die Kopfbedeckung, so, als wollte sie sich damit irgendwo fest verorten. Eigentlich stammt Helga Asher aus Nicaragua, doch seit anderthalb Jahren darf sie nicht in ihre Heimat zurück. Erst Florida, dann Costa Rica und schließlich Buenos Aires heißt das Nirgendwo, in dem sie sich seitdem befindet. „Ich habe kein Vaterland mehr“, sagt sie.
Nicaragua„Es wird hier nie wieder Wahlen geben“
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Präsident Daniel Ortega baut Nicaragua nahezu ungestört zum Einparteienstaat aus. Für tausende Menschen schwindet die Hoffnung, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Eine von ihnen erzählt, warum.
Von Jan Heidtmann, Buenos Aires
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