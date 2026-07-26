Das Auffälligste an Helga Asher ist auf den ersten Blick die hellblau-blaue Mütze, die sie trägt. „ARG“ steht da in großen Lettern drauf, ARG für Argentinien. Selbst im Café trägt sie die Kopfbedeckung, so, als wollte sie sich damit irgendwo fest verorten. Eigentlich stammt Helga Asher aus Nicaragua, doch seit anderthalb Jahren darf sie nicht in ihre Heimat zurück. Erst Florida, dann Costa Rica und schließlich Buenos Aires heißt das Nirgendwo, in dem sie sich seitdem befindet. „Ich habe kein Vaterland mehr“, sagt sie.