Acht der zehn bestverdienenden Fußballprofis kicken schon in dem Wüstenstaat, nun folgt Brasiliens Superstar Neymar. Über ein Milliarden-Investment und eine Strategie, die aufgehen könnte.

Von Thomas Kistner

Der heißeste Tipp für die Autogrammjäger des Weltfußballs ist derzeit der King Khalid International Airport. Am Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad trudeln seit Monaten die großen Namen der Branche ein, aktuell wird dort etwa Italiens langjähriger Nationaltrainer Roberto Mancini erwartet - auch wenn der noch dementiert. Der Wechsel von Brasiliens Superstar Neymar hingegen ist bestätigt. Er heuert bei Al-Hilal an, einem der vier Großklubs des Landes. Mancini soll angeblich die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens auf höhere Aufgaben vorbereiten: Morgen Asien-Meister, übermorgen - bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko - Herausforderer der Spitzenteams aus Europa und Südamerika.