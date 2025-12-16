Als der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans am 30. September die Kontrolle bei dem Chiphersteller Nexperia übernahm, ahnte er nicht, was er damit auslösen würde. Das hat er später zugegeben. Aus Karremans’ Sicht war Gefahr im Verzug: Zhang Xuezheng, der chinesische Chef des Unternehmens mit Sitz in Nimwegen, war, so die Sorge, drauf und dran, einen Großteil der Firma samt Wissen und Patenten nach Asien zu verlagern.