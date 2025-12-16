Zum Hauptinhalt springen

China und die EULehren aus dem Fall Nexperia

Lesezeit: 6 Min.

Von hier aus sollte das Know-how in Richtung Asien abgezogen werden: die Nexperia-Zentrale in Nimwegen .
Von hier aus sollte das Know-how in Richtung Asien abgezogen werden: die Nexperia-Zentrale in Nimwegen . (Foto: IMAGO/ANP)

Wochenlang bringt der Exportstopp von Nexperia-Chips  Lieferketten an den Rand des Zusammenbruchs. Das trifft besonders die Automobilindustrie. Was Europa nach der Krise anders machen muss.

Von Thomas Kirchner und Lea Sahay, München/Peking

Als der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans am 30. September die Kontrolle bei dem Chiphersteller Nexperia übernahm, ahnte er nicht, was er damit auslösen würde. Das hat er später zugegeben. Aus Karremans’ Sicht war Gefahr im Verzug: Zhang Xuezheng, der chinesische Chef des Unternehmens mit Sitz in Nimwegen, war, so die Sorge, drauf und dran, einen Großteil der Firma samt Wissen und Patenten nach Asien zu verlagern.

