16. Juni 2019, 19:18 Uhr SZ Espresso Das Wochenende kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Das Wochenende kompakt

Festnahme im Fall Lübcke. Die Ermittler verhaften im Fall des getöteten nordhessischen Regierungspräsidenten einen 45-Jährigen, weil sich seine DNA-Spuren am Tatort fanden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen hatte der Beschuldigte früher Kontakte in die rechte Szene. Allerdings sei nicht gewiss, ob das aktuell noch der Fall ist. Von Susanne Höll

EXKLUSIV Deutschland lenkt bei Klimaschutz ein. Kurz vor dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel stellt sich auch Deutschland hinter das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050. Im Kreis der Mitgliedstaaten galt Deutschland bislang eher als Bremser. Die EU hat damit gute Chancen, wieder Vorreiterin beim Klimaschutz zu werden. Von Michael Bauchmüller

Seehofer widerspricht Maaßen. Nachdem Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen laut über Koalitionen mit der AfD nachgedacht hatte, ist in der Union eine Debatte darüber entbrannt, wie nah man der Partei kommen sollte. "Mit Rechtsaußen gibt es keine Zusammenarbeitet und keine Koalition, das gilt heute und morgen," sagte der Innenmininster. Von Constanze von Bullion

Hongkongs Regierungschefin bittet um Verzeihung. . Zuvor waren erneut Hunderttausende Hongkonger auf die Straße gegangen, um gegen das Auslieferungsgesetz und für den Rücktritt der Regierungschefin zu demonstrieren. Regierungschefin Lam hatte am Samstag das Gesetz auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, das eine Auslieferung von Beschuldigten an China ermöglichen sollte. Dennoch reißen die Proteste nicht ab. Mehr dazu

Hummels soll vor Rückkehr nach Dortmund stehen. Bayern München und der BVB verhandeln Medienberichten zufolge über einen Transfer des 30-Jährigen. Allerdings sollen alle Kontakte zwischen den Klubs bisher informell sein. Von der Einigung auf eine angeblich bereits vereinbarte Ablösesumme um die 20 Millionen Euro könne noch keine Rede sein. Von Freddie Röckenhaus

Tyson Fury besiegt Tom Schwarz in zweiter Runde. In dem Schwergewichtskampf unterliegt der 25-Jährige dem ehemaligen Boxweltmeister in Las Vegas durch technischen K.o. Klitschko-Bezwinger Fury wird nach diesem Sieg 2020 wohl erneut gegen WBC-Champion Deontay Wilder antreten. Von Benedikt Warmbrunn

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Die Bundesregierung prämiert Fleisch, das verdorben ist. Mit den Plänen für ein Tierwohlkennzeichen täuscht Ministerin Klöckner die Konsumenten: Das Tierwohl wird nicht gefördert - im Gegenteil. Gastkommentar von Rüdiger Jürgensen

Die Deutschen haben die Pflicht, ungehorsam zu sein. Der Kampf der Jugend gegen den Klimawandel zeigt: Die Demokratie braucht die moralische Auflehnung der Zivilgesellschaft, um zu überleben. Kolumne von Jagoda Marinić

Sorry, Jesus, Dein Wort zählt nicht mehr. Die Geschichte des Kirchenasyls geht zu Ende, weil der Staat sich stur stellt. Das ist die unfrohe Botschaft zu Beginn des Evangelischen Kirchentags. Kolumne von Heribert Prantl

SZ-Leser diskutieren​

Sollte der Staat das Kirchenasyl weiterhin respektieren? "In einem Rechtsstaat darf es keine rechtsfreien Räume geben", antwortet raskolnikov. Jedoch, "so lange der Rechtsstaat nicht perfekt ist, muss es Institutionen geben, die die Auswirkungen grober Fehler mildern können", entgegnet toschi. KensingtonRoyal schreibt: "Jesus nimmt jeden bei sich auf - notfalls ist dann das eigene Zuhause der Zufluchtsort, an dem Gott wohnt." Diskutieren Sie mit.