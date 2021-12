Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder, nachdem sie an drei Tagen hintereinander gefallen war. Am Donnerstag haben die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder mit der geschäftsführenden Kanzlerin und dem aller Voraussicht nach zukünftigen Bundeskanzler neue Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung beschlossen. Bisher wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) vier Fälle der neuen Omikron-Variante des Virus gemeldet. Vor diesem Hintergrund informieren der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des RKI, Lothar Wieler, über die aktuelle Corona-Lage. Es ist vermutlich ihre letzte gemeinsame Pressekonferenz, da nach den Plänen der zukünftigen Ampelkoalition in der kommenden Woche die neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen soll. Wer das Amt des Gesundheitsministers von Spahn dann übernimmt, ist noch nicht klar.

Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen und führt Testpflicht für Geimpfte ein

Auch Geimpfte und Genesene müssen in Baden-Württemberg künftig für den Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Gastronomie gelte künftig die Regel 2G plus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Zudem werden Großveranstaltungen angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt.

Demnach wird für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kultur- und Freizeitveranstaltungen künftig eine "harte Obergrenze" von 750 Personen gelten. Veranstaltungen jeglicher Art sollen künftig nur noch maximal 50 Prozent der möglichen Besucher zulassen dürfen. Die Regeln sollen bereits am Samstag in Kraft treten.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag ein landesweites Verbot großer öffentlicher Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte angekündigt. (03.12.2021)

Klingbeil fordert Länder auf, Maßnahmen auch umzusetzen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bewertet die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Corona-Maßnahmen als einen guten "gemeinsamen Weg, den wir gehen können". Die Bundesländer müssten die Maßnahmen nun auch umsetzen. Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte er zu, dass das Infektionsschutzgesetz im Bundestag von den Ampel-Parteien nachgeschärft werde, um den Ländern mehr Handlungsoptionen zu geben.

Zugleich betonte Klingbeil aber erneut, dass seiner Meinung nach die Länder bereits jetzt alle Möglichkeiten für eine härtere Pandemie-Bekämpfung in der Hand hätten. Er verwies auf das Fußballspiel beim 1. FC Köln mit 50 000 Zuschauern am vergangenen Samstag. Die NRW-Landesregierung hätte das verhindern können. Es sei nicht so gewesen, dass die Rechtsgrundlage für eine solche Entscheidung gefehlt hätte.

Klingbeil sagte, er hielte es außerdem für sinnvoll, wenn die Teil-Impfpflicht etwa für Pflegepersonal von Mitte März an greifen würde. "Wenn das bedeutet, dass ab Ende Februar, Anfang März der doppelte Impfnachweis vorliegen muss, ist das ein Zeitpunkt, an dem das Ganze auch umsetzbar ist." Auf eine berufsbezogene Teil-Impfpflicht für Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen hatten sich Bund und Länder ebenfalls bei der Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt. Der Bundestag soll darüber in der kommenden Woche entscheiden. (03.12.2021)

Die Inzidenz in Deutschland steigt wieder

Das Robert-Koch-Institut meldet 74 352 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Das sind 2062 weniger Fälle als die am Freitag vor einer Woche gemeldeten 76 414. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder, von 439,2 am Vortag auf 442,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 390 weitere Menschen starben binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl aller bisher gemeldeten Todesfälle auf 102 568. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als sechs Millionen Corona-Tests positiv aus. (03.12.2021)

RKI fordert sparsamen Umgang mit PCR-Tests und rätselt über zuletzt gesunkene Inzidenz

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt Aufgrund der angespannten Situation in den Corona-Laboren einen zurückhaltenden Einsatz von PCR-Tests. "In einigen Regionen befinden sich Labore an den Grenzen ihrer Auslastung. Daher ist eine Priorisierung des Einsatzes von PCR-Tests gemäß der nationalen Teststrategie aktuell geboten", schreibt das RKI in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. So sollten PCR-Testungen "unter dem Aspekt der regional verfügbaren PCR-Kapazitäten entsprechend kritisch geprüft werden".

PCR-Tests, die für einen sicheren Nachweis einer Infektion notwendig sind, sollten beispielsweise nur noch begrenzt dafür eingesetzt werden, die Quarantäne- und Isolationszeit bei Kontaktpersonen und Infizierten zu verkürzen. "Für depriorisierte Anlässe (gemäß Teststrategie) sollten bei gebotener Indikation hochwertige Antigenschnelltests eingesetzt werden." Solche Schnelltests können vor Ort ausgewertet werden und brauchen kein Labor.

Es gibt die Befürchtung, dass überlastete Labore Infektionen nicht zeitnah melden können und dadurch die offizielle Statistik verzerrt wird. Zudem gehen Fachleute davon aus, dass einige Gesundheitsämter wegen der vielen Corona-Fälle derzeit nicht mit dem Melden von Nachweisen nachkommen.

Dem RKI fällt auch deshalb die Beurteilung der zuletzt gesunkenen Corona-Zahlen schwer. "Der starke Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Wochen hat sich in der vergangenen Woche nicht fortgesetzt", heißt es im Wochenbericht. Dies könne "einerseits ein erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Dynamik im Transmissionsgeschehen aufgrund der deutlich intensivierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sein". Allerdings könnte die Entwicklung "regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten im öffentlichen Gesundheitsdienst und die erschöpften Laborkapazitäten zurückzuführen sein".

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gemeldet werden. Sie war zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen gesunken, von 452,4 am Montag auf 439,2 am Donnerstag. Insbesondere bei Menschen ab 80 Jahren ist die Zahl der Klinikeinweisungen zuletzt rasant angestiegen, von acht Fällen pro 100 000 Einwohner und Woche Ende September auf 43 Fälle Mitte November. (03.12.2021)

Habeck fordert schnelle Umsetzung der Beschlüsse gegen Corona

Nach den weitreichenden Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der vierten Corona-Welle fordert Grünen-Chef Robert Habeck eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen. "Die Corona-Situation in Deutschland ist dramatisch", sagte der künftige Vizekanzler "Die beschlossenen Maßnahmen müssen nun umgehend um- und durchgesetzt werden. Denn es gilt jetzt, keine Zeit zu verlieren und die vierte Welle abzuflachen."

Bund und Länder hatten am Donnerstag Maßnahmen vorgestellt, um die Virusausbreitung zu bremsen. Ungeimpften wird im Weihnachtsgeschäft der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt. Auch Apotheken und Pflegefachkräfte sollen Impfungen übernehmen können, im Dezember kommen Millionen Dosen zusätzlich. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird bundesweit verboten.

Der künftige Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck räumte ein, dass die Maßnahmen für viele Menschen berufsbedingte Einschnitte und finanzielle Einbußen bedeuteten. Er versprach aber, dass die Wirtschaftshilfen weiterfließen würden, um über den Corona-Winter zu kommen.

Habeck sprach sich erneut für eine allgemeine Impfpflicht aus, über die der Bundestag in den kommenden Wochen abstimmen soll. Sie stelle zwar einen weitgehenden Eingriff in die Freiheit des Einzelnen dar. "Dennoch halte ich es für einen notwendigen Schritt, um Menschenleben zu retten und die Freiheit der Gesellschaft auf Dauer zu gewährleisten", sagte Habeck. (03.12.2021)

Städte- und Gemeindebund hält Corona-Beschlüsse für richtig

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für einen richtigen Ansatz. "Der Maßnahmenkatalog kommt spät, aber besser spät als gar nicht", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post.

"Es ist richtig, bundesweit den Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur und der Freizeitgestaltung inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Genesene zu regeln", meint Landsberg. "Auch die 2-G-Regel bundesweit inzidenzunabhängig auf den Einzelhandel, mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs, auszuweiten sowie die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, sind zwar einschneidende, aber richtige Ansätze", sage Landsberg. 2 G bedeutet Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe, forderte die Politik auf, die Impfungen zu beschleunigen. "Die Impfkampagne muss jetzt in den Turbogang wechseln", sagte er der Funke-Mediengruppe. "In vielen Städten kommt derzeit jedoch nicht genügend Impfstoff an. Bund und Länder müssen dringend für genügend Impfstoff und das Impfpersonal sorgen und die Kosten dafür tragen." (03.12.2021)

Ärztekammer-Präsident hält Corona-Beschlüsse für unzureichend

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hat die Beschlüsse des Bundes und der Länder zur Bekämpfung des Coronavirus als unzureichend kritisiert. "Um das Gesundheitswesen vor Überlastung zu schützen, wären aus unserer Sicht noch weitergehende Maßnahmen notwendig", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Für Geimpfte und Genesene sollte bundesweit verpflichtend in Bars, Restaurants sowie für Sport und Kulturveranstaltungen in Innenräumen 2 G plus gelten - dann müsste zusätzlich ein Test vorgelegt werden. Vor allem müsse die Einhaltung der Zutrittsvoraussetzungen strikt kontrolliert und deren Missachtung verbindlich sanktioniert werden, mahnte Reinhardt.

Reinhardt reicht auch die Zuschauerbegrenzung etwa für Fußballspiele auf maximal 15 000 nicht. "Großveranstaltungen auch im Freien sollten entweder ganz untersagt oder nur ohne Zuschauerbeteiligung erlaubt werden", sagte er und plädierte damit für sogenannte Geisterspiele. Er begrüßte die Pläne zur Einführung einer Impfpflicht. "Wir hätten alle lieber auf eine allgemeine Impfpflicht verzichtet. Mittlerweile sehen wir aber, dass sie das einzige Mittel ist, um aus der Lockdown-Endlosschleife herauszukommen." Bund und Länder gehen davon aus, dass diese ab Februar kommen könnte. Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung dafür erarbeiten. (03.12.2021)

Divi-Präsident fordert schärfere Kontaktbeschränkungen

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, fordert zusätzlich zu den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz verschärfte Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. "Wir brauchen deutliche Kontaktbeschränkungen, aktuell tatsächlich am besten für alle", sagt der Divi-Präsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) einem Vorabbericht zufolge. Hinzu käme, dass man über die neue Virusvariante noch nicht genug wisse und deswegen besonders vorsichtig sein müsse. "Es ist wichtig und richtig, dass nun bundeseinheitliche Maßnahmen und Grenzwerte beschlossen worden sind. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass einheitliche Maßnahmen am effektivsten wirken", sagt Marx. (03.12.2021)

Bislang vier nachgewiesene Omikron-Fälle in Deutschland

Bislang sind in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vier Fälle der Omikron-Variante durch Genomsequenzierung bestätigt. Bei diesen vier Fällen handele es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika, schrieb das RKI in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. Südafrika hatte Mitte vergangener Woche über die Variante informiert. Die vier Menschen seien allesamt geimpft, keiner von ihnen musste bislang zur Behandlung ins Krankenhaus, wie das RKI mitteilte. Alle zeigten nur milde Symptome. Die Angaben beziehen sich laut RKI auf Vorabinformationen, die bis Mittwoch übermittelt wurden.

Bei acht weiteren Fällen in Deutschland bestehe ein Verdacht auf Omikron, diese würden aktuell durch Genomsequenzierung - also dem Auslesen des Virenerbguts - überprüft. Experten gehen jedoch von einem bereits darüber hinausgehenden Vorkommen aus.

Dem RKI zufolge wurden in mindestens 18 Ländern Infektionen mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Zu den zwölf europäischen Ländern gehören demnach unter anderem Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik, Belgien, die Niederlande und Dänemark. (02.12.2021)