Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 73 209 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2752 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 75 961 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 439,2 von 442,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 388 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102 178. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,97 Millionen Corona-Tests positiv aus. (02.12.2021)

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Lauterbach fordert harte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dringt vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag auf deutlich strengere Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. "Erstens müssen alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Weihnachtsferien Masken im Unterricht tragen und sich täglich in der Schule testen lassen", sagt Lauterbach der Rheinischen Post. "Zweitens sollten die Kontakte Ungeimpfter bundesweit stark reduziert werden, am besten auf nur noch eine Person außerhalb des eigenen Haushalts." Drittens brauche es flächendeckend 2-G-Regeln im öffentlichen Leben, auch im Einzelhandel.

"Weil aber 25 Prozent der Infektionen durch vollständig Geimpfte weitergegeben werden, sollte 2-G-plus beispielsweise in Restaurants zur Pflicht werden", sagte Lauterbach. Viertens sollten umgehend alle Bars sowie Clubs und Diskotheken schließen, bis die vierte Welle vorüber sei. "Und fünftens sollten alle Krankenhäuser in Deutschland sofort auf einen Notbetrieb umschalten und alle planbaren Operationen verschieben, um genug Kapazitäten für Corona-Patienten und Notfälle freizuhalten." (02.12.2021)

Braun will eine Inzidenz zwischen 300 und 400 als neuen Grenzwert für verschärfte Maßnahmen

Kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern spricht sich der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) für einen Inzidenzwert zwischen 300 und 400 aus, ab dem strenge Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ergriffen werden sollten. "Solange wir ungeimpft waren, war klar: Ab einem Wert von 100 wird es gefährlich. Ein Handeln ab einer Inzidenz von 1000, wie einige Länder das derzeit machen, ist viel zu spät. Wir brauchen eine Grenze, die meines Erachtens - mit Blick auf den Impferfolg Stand jetzt - etwa einer Inzidenz von 300 bis 400 entspricht", sagt Braun der Rheinischen Post. Daraus folge, dass die Kontaktreduktion bei Ungeimpften "sehr groß" sein müsse.

"Abstands- und Maskenregeln müssen für alle gelten, alles Weitere beraten wir. Doch klar ist: Die Infektionsrate unter Ungeimpften ist zurzeit zehn Mal so hoch wie unter Geimpften." Ihm sei bewusst, dass eine Impfpflicht in der Gesellschaft zu Spaltung führe, "aber eine nicht enden wollende Pandemie eben auch". (02.12.2021)

Einzelhandel fürchtet Umsatzeinbußen im Fall von bundesweiten 2-G-Regeln

Der Einzelhandel befürchtet durch bundesweite 2-G-Regeln Umsatzrückgänge und Arbeitsplatzverluste. "Mitten im Weihnachtsgeschäft verlieren die betroffenen Einzelhändler bis zu 50 Prozent ihrer Umsätze", sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist nach den ohnehin schon kräftezehrenden Lockdowns der vergangenen Monate für viele nicht zu verkraften." Die 2-G-Regelungen für den Einzelhandel führten zu einem erhöhten Kontrollaufwand und in der Folge zu Schlangen vor den Geschäften. Das schrecke viele Kunden von einem Einkauf ab.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht das ähnlich. "Wir gehen davon aus, dass 2 G beim stationären Einzelhandel zu Umsatzeinbußen im Dezember von etwa 5,3 Milliarden Euro führen würde", sagte IW-Experte Christian Rusche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei müsse man bedenken, dass die Betriebe bereits im zweiten Jahr im wichtigen Weihnachtsgeschäft unter massiven Beschränkungen leiden. "Eine flächendeckende Einführung von 2 G würde vor allem kleinere Betriebe sehr hart treffen. Vieles spricht dafür, dass zahlreiche Inhaber überlegen würden, ob es sich noch lohnt, das Geschäft zu öffnen. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die finanziellen Hilfen für die betroffenen Handelsunternehmen auszuweiten und bürokratische Hürden bei der Gewährung der Hilfen zu beseitigen." (02.12.2021)

Scholz ruft bei Joko und Klaas zum Impfen auf

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Gast der Pro-Sieben-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen eindrücklichen Impf-Appell an die Fernsehzuschauer gerichtet. "Mir ist wichtig, dass jede und jeder, der kann, sich impfen lässt. Nur das hilft", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der Pro-Sieben-Sendung "Joko und Klaas 15 Minuten live". Scholz saß auf einer Bühne allein auf einem Stuhl und sprach mit direktem Blick in die Kamera.

Vor ihm waren eine 23-Jährige mit Long-Covid-Erkrankung und ein Oberarzt der Intensivstation der Charité aufgetreten und hatten ihre Erlebnisse geschildert. Scholz sagte weiter: "Neu in dieser vierten Welle ist: Die Linie zwischen denen, die nach einer Covid-Erkrankung einen milden oder einen sehr schweren Verlauf haben, geht nicht mehr zwischen Alten und Jungen, sondern zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und dabei muss jeder wissen: Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet sich selbst, gefährdet Kinder und alle seine Mitmenschen, die sich aufgrund von Vorerkrankungen nicht impfen lassen können."

Joko und Klaas haben viele Schüler und Studenten unter ihren Fans. Der Politiker nutzte das Millionenpublikum für Äußerungen gezielt an junge Menschen. "Es ist mir bewusst, dass Abstand halten und jung sein nur sehr schlecht zusammenpassen. Dass viele unter Einsamkeit leiden. Dass damit Schluss sein müsste, dass es wieder losgehen müsste - das Leben, die Unbeschwertheit. Niemandem geht es einfach nur gut in diesen Zeiten. Mir nicht, Ihnen und euch nicht." Jeder könne und solle sich impfen lassen. "Ich möchte, dass wir bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Impfungen in die Oberarme kriegen."

In der Sendung "Joko und Klaas 15 Minuten live" dürfen die zwei Moderatoren eine Viertelstunde Sendezeit nach Belieben gestalten - dabei nutzen sie die Zeit oft für ernste Themen. (01.12.2021)

Bundeswehr mobilisiert Tausende Kräfte im Kampf gegen Pandemie

Die Bundeswehr mobilisiert Tausende weitere Soldaten, um beim Kampf gegen die vierte Corona-Welle zu helfen. Bis zum kommenden Dienstag wird das Kontingent von derzeit 8000 Kräften um weitere 4000 auf dann 12 000 Soldaten aufgestockt. Das teilte die Streitkräftebasis in Bonn mit.

Bis alle Soldaten im Einsatz sind, wird es noch etwas dauern: Ein Drittel der Soldaten haben demnach eine Reaktionszeit von nur 48 bis 72 Stunden. Für die übrigen gelten abgestufte Reaktionszeiten von sieben bis 14 Tagen. Schon jetzt hilft die Bundeswehr mit 5900 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Amtshilfe in 14 Bundesländern, wie es hieß. Schwerpunkte sind Bayern (1700), Sachsen (480) und Nordrhein-Westfalen (570). Weitere 90 Anträge auf Amtshilfe mit 900 Kräften, unter anderem für Gesundheitsämter und Impfzentren, seien sind in Vorbereitung - "Tendenz weiter steigend", wie es hieß.

Der Nationale Territoriale Befehlshaber, Generalleutnant Martin Schelleis, erklärte, die Bewältigung der Corona-Pandemie habe für das Land oberste Priorität. "Da ist jede und jeder gefragt - auch unsere Bundeswehr. Wir unterstützen in dieser Notlage so lange, wie wir gebraucht werden." (01.12.2021)

Intensivmediziner fordern Rückkehr zur epidemischen Notlage

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat sich für die Wiedereinsetzung des Gesetzes zur epidemischen Notlage in Deutschland ausgesprochen. Es brauche nun bundeseinheitliche Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung, notfalls auch durch einen erneuten zeitlich begrenzten Lockdown, erklärte Divi-Präsident Gernot Marx bei einer Pressekonferenz. Allein mit Blick auf die neue Virusmutante Omikron sei es nun wichtig, Kontakte so gut wie möglich zu beschränken. "Ich glaube, wir sind gut beraten, hier sofort und umfassend zu reagieren", sagte Marx. Die Kliniken müssten vor der Überlastung bewahrt werden, was auch bedeute, dass alle medizinisch nicht notwendigen Operationen verschoben werden müssten, um Intensivkapazitäten frei zu halten.

Marx plädierte erneut dafür, die allgemeine Impfpflicht für Erwachsene einzuführen. "Wir haben unsere Meinung zur Impfpflicht geändert", erklärte er. Denn die Impfungen hätten auf freiwilliger Basis nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Bereits vor der Konferenz betonte Marx im ZDF, es brauche rund eine Millionen Booster-Impfungen pro Tag, um damit nicht die aktuelle vierte Corona-Welle zu brechen, sondern eine fünfte und sechste verhindern zu können.

"Es ist wirklich eine bedrohliche Situation", sagte Marx während der Konferenz im Hinblick auf die Lage auf den Intensivstationen. Derzeit müssten etwa 4 600 Patienten in Deutschland mit Covid-19-Erkrankungen intensivmedizinisch versorgt werden. Allein in der vergangenen Woche seien 1 400 neue Patienten hinzugekommen. Die Divi-Mediziner rechnen mit einem Höchststand der Welle noch vor Weihnachten. Dann wären etwa 6 000 Patienten zu betreuen, während gleichzeitig wegen des Pflegenotstandes rund 4 000 Intensivbetten weniger zur Verfügung ständen, als im vergangenen Jahr. Dabei warnt Marx, dass gerade die Beatmungsbetten von 12 000 vor einem Jahr auf 9 000 gesunken seien. "Weil uns das Pflegepersonal an allen Ecken und Enden fehlt."

Divi-Präsident Marx zeichnet ein besonders prekäres Bild der Lage in Sachsen und Bayern. In Bayern seien 30 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, in Sachsen 40 Prozent. Aktuelle Studien zeigten, dass bei einer Belegung von mehr als 50 Prozent die Sterblichkeit steige. Deswegen müssten Maßnahmen laut Marx vor allem auch regional getroffen werden.

Das derzeit laufende Verlegungssystem nach dem sogenannten Kleeblatt-Konzept garantiere momentan noch, dass der Goldstandard der intensivmedizinischen Versorgung aufrecht erhalten werden könne, betonte Karl-Georg Kanz, Bezirkskoordinator für Verlegungen im Regierungsbezirk Oberbayern. Mathematiker Andreas Schuppert erklärt, die Inzidenz flache in einzelnen Regionen zwar derzeit ab, bis sich der Effekt auch in der Belegung der Intensivstationen zeige, werde es aber noch Wochen dauern."Wir sind nicht in der Lage, etwas ausschließen zu können. Keiner möchte einen Lockdown", so Marx. Wenn die Kliniken ausgelastet seien, lasse sich dieser aber nicht mehr vermeiden. Wir haben es selber in der Hand, wie unser Weihnachtsfest ausfällt." Marx betonte aber auch: "Wir sehen die besondere Verpflichtung, Schulen und Kitas offen zu halten." Schließungen sollten nur dann erfolgen, wenn absolut notwendig. (01.12.2021)