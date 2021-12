Bislang sind in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vier Fälle der Omikron-Variante durch Genomsequenzierung bestätigt. Bei diesen vier Fällen handele es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika, schrieb das RKI in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. Südafrika hatte Mitte vergangener Woche über die Variante informiert. Die vier Menschen seien allesamt geimpft, keiner von ihnen musste bislang zur Behandlung ins Krankenhaus, wie das RKI mitteilte. Alle zeigten nur milde Symptome. Die Angaben beziehen sich laut RKI auf Vorabinformationen, die bis Mittwoch übermittelt wurden.

Bei acht weiteren Fällen in Deutschland bestehe ein Verdacht auf Omikron, diese würden aktuell durch Genomsequenzierung - also dem Auslesen des Virenerbguts - überprüft. Experten gehen jedoch von einem bereits darüber hinausgehenden Vorkommen aus.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Dem RKI zufolge wurden in mindestens 18 Ländern Infektionen mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Zu den 12 europäischen Ländern gehören demnach unter anderem Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik, Belgien, die Niederlande und Dänemark. (02.12.2021)

Merkel würde für Impfpflicht stimmen

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Sie würde dafür stimmen, wenn sie bei der geplanten Abstimmung noch Mitglied im Bundestag wäre, sagte Merkel nach einer Bund-Länder-Schalte in Berlin. Trotz aller Werbung fürs Impfen gebe es eine Impflücke. Alle Verantwortlichen hätten gehofft, dass die Freiwilligkeit beim Impfen besser angenommen würde. Merkels voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag ohne Fraktionsdisziplin abgestimmt werden solle.

Schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hatte sich eine allgemeine Impfpflicht angedeutet, über die im Bundestag abgestimmt werden soll. Bund und Länder wollen den Ethikrat bis Ende des Jahres um eine Empfehlung bitten. Eine solche Pflicht könnte womöglich von Februar 2022 an greifen.

Der Bund und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich zudem auf schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie geeinigt. Für Ungeimpfte sind bundesweite Kontaktbeschränkungen geplant. Treffen, an denen Ungeimpfte teilnehmen, sollen grundsätzlich nur mit dem eigenen Haushalt und zwei Personen eines weiteren Haushalts möglich sein. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Die beschlossenen Maßnahmen seien Mindeststandards, die Länder könnten diese auch verschärfen.

In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen Zugang künftig nur noch Geimpfte oder von einer Infektion Genesene. Die in einigen Ländern schon geltende 2-G-Regel soll bundesweit ausgeweitet werden und unabhängig von der jeweiligen Inzidenz gelten.

In Schulen soll eine generelle Maskenpflicht gelten; auch dort, wo das bisher nicht der Fall ist. Clubs und Diskotheken werden bei hohen Corona-Infektionszahlen wegen des Ansteckungsrisikos geschlossen. Dies gelte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, sagte Merkel. Für Silvester solle ein Verkaufsverbot für Feuerwerk gelten, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der auch Vorsitzender der MPK ist. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben. Bund und Länder hätten eine entsprechende Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen.

Volle Bundesligastadien wie am vergangenen Wochenende soll es in naher Zukunft nicht mehr geben. Bund und Länder planen Zuschauerbegrenzungen bei Großveranstaltungen. Während einige Länder bereits auf Geisterspiele setzen, sollen bundesweit nur maximal 30 bis 50 Prozent der Zuschauer zu Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen zugelassen werden. In Innenräumen soll die Auslastung bei 5000, im Freien bei 15 000 Zuschauern gedeckelt werden. Zugang gibt es nur für Geimpfte und Genesene mit medizinischen Masken.

In den Wochen bis Weihnachten sollen 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsdosen vergeben werden, "wenn es denn irgendwie erreichbar ist", sagte Scholz, und sprach von einem "ehrgeizigen Ziel". Weil Hausärzte und Impfzentren kaum hinterherkommen, sollen künftig mehr Menschen Vakzine spritzen dürfen. Dazu zählen auch Apotheker, Pflegekräfte und Zahnärzte. Ein neuer Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt soll mögliche Logistikprobleme unter Leitung von Generalmajor Carsten Breuer angehen.

Weil der Impfschutz einige Zeit nach der Immunisierung nachlässt, werde der Impfstatus nicht dauerhaft als doppelt beziehungsweise abgeschlossen gelten können, sagte Merkel. Es werde auch auf EU-Ebene diskutiert, dass nach neun Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliere, daher sei das Boostern ganz wichtig. Die Übergangszeiten würden so sein, dass jeder eine Chance hätte, seinen Impfstatus zu erneuern. (02.12.2021)

Bundesweite Inzidenz sinkt erneut auf jetzt 439,2

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 73 209 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2752 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 75 961 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 439,2 von 442,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 388 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102 178. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,97 Millionen Corona-Tests positiv aus. (02.12.2021)

Lauterbach fordert harte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dringt auf deutlich strengere Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. "Erstens müssen alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Weihnachtsferien Masken im Unterricht tragen und sich täglich in der Schule testen lassen", sagt Lauterbach der Rheinischen Post. "Zweitens sollten die Kontakte Ungeimpfter bundesweit stark reduziert werden, am besten auf nur noch eine Person außerhalb des eigenen Haushalts." Drittens brauche es flächendeckend 2-G-Regeln im öffentlichen Leben, auch im Einzelhandel.

"Weil aber 25 Prozent der Infektionen durch vollständig Geimpfte weitergegeben werden, sollte 2-G-plus beispielsweise in Restaurants zur Pflicht werden", sagte Lauterbach. Viertens sollten umgehend alle Bars sowie Clubs und Diskotheken schließen, bis die vierte Welle vorüber sei. "Und fünftens sollten alle Krankenhäuser in Deutschland sofort auf einen Notbetrieb umschalten und alle planbaren Operationen verschieben, um genug Kapazitäten für Corona-Patienten und Notfälle freizuhalten." (02.12.2021)

Einzelhandel fürchtet Umsatzeinbußen im Fall von bundesweiten 2-G-Regeln

Der Einzelhandel befürchtet durch bundesweite 2-G-Regeln Umsatzrückgänge und Arbeitsplatzverluste. "Mitten im Weihnachtsgeschäft verlieren die betroffenen Einzelhändler bis zu 50 Prozent ihrer Umsätze", sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist nach den ohnehin schon kräftezehrenden Lockdowns der vergangenen Monate für viele nicht zu verkraften." Die 2-G-Regelungen für den Einzelhandel führten zu einem erhöhten Kontrollaufwand und in der Folge zu Schlangen vor den Geschäften. Das schrecke viele Kunden von einem Einkauf ab.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht das ähnlich. "Wir gehen davon aus, dass 2 G beim stationären Einzelhandel zu Umsatzeinbußen im Dezember von etwa 5,3 Milliarden Euro führen würde", sagte IW-Experte Christian Rusche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei müsse man bedenken, dass die Betriebe bereits im zweiten Jahr im wichtigen Weihnachtsgeschäft unter massiven Beschränkungen leiden. "Eine flächendeckende Einführung von 2 G würde vor allem kleinere Betriebe sehr hart treffen. Vieles spricht dafür, dass zahlreiche Inhaber überlegen würden, ob es sich noch lohnt, das Geschäft zu öffnen. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die finanziellen Hilfen für die betroffenen Handelsunternehmen auszuweiten und bürokratische Hürden bei der Gewährung der Hilfen zu beseitigen." (02.12.2021)