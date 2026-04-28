Bundesregierung
Zuckersteuer soll Haushaltsloch stopfen. Wegen höherer Verteidigungs- und Zinskosten steigen die Bundesausgaben in den kommenden fünf Jahren um 100 Milliarden auf 625 Milliarden Euro jährlich. Finanzminister Klingbeil plant zur Finanzierung die Einführung einer Plastik- und einer Zuckersteuer sowie den Abbau von Subventionen. Zum Artikel
- Fragen und Antworten: Was eine Zuckerabgabe auf Softdrinks bewirken kann
Reformen der Bundesregierung – Bewährungsprobe für die Koalition. Zu Haushalt und Gesundheitsreform gibt es vorläufige Einigungen, dennoch stehen Union und SPD vor gewaltigen Herausforderungen. Die Stimmung in der Koalition ist angespannt, und Vizekanzler Klingbeil macht ein Wortgefecht öffentlich. Zum Artikel
Was heute wichtig war
Vereinigte Arabische Emirate treten aus der Opec aus. Die VAE kündigen ihren Austritt aus dem Öl-Kartell zu Anfang Mai an. Im Zuge des Kriegs gegen Iran erheben die Emirate schwere
Vorwürfe gegen andere arabische Staaten. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer. US-Präsident Trump dürfte sich freuen. Zum Artikel
VW-Spitze bereitet weitere Einschnitte an deutschen Standorten vor. In Wolfsburg hat der mächtige Aufsichtsrat bei Volkswagen über die Zukunft des Konzerns beraten. Und es sieht nicht gut aus: An den deutschen Standorten werden neue Kürzungen vorbereitet, macht etwa der Audi-Chef deutlich. Aber ohne die Betriebsräte geht nichts. Zum Artikel
Rockerkriminalität: Große Razzia gegen Hells Angels in Nordrhein-Westfalen. Weit über tausend Beamte sind in 28 Städten im Einsatz. Die Ermittlungsbehörden stellen Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sicher. NRW-Innenminister Reul spricht von einem Erfolg. Man habe Waffen und Hinweise auf Drogen entdeckt. Zum Artikel
- MEINUNG Eine Razzia allein reicht nicht: Das Problem der organisierten Kriminalität ist viel größer
- Podcast: „Auf den Punkt“Razzia bei Hells Angels: Warum die Rocker so gefährlich sind
Taylor Swift will ihre Stimme und ihr Aussehen markenrechtlich schützen lassen. In der Showbranche wächst die Angst vor künstlicher Intelligenz. Und als Superstar hat die US-Amerikanerin mit der neuen Technik schon schlimme Erfahrungen machen müssen. Zum Beispiel mit KI-generierten pornografischen Bildern von ihr, die durchs Netz gereicht wurden. Zum Artikel
- Prozessbeginn Österreich: 21-Jähriger soll Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift geplant haben