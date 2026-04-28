Zuckersteuer soll Haushaltsloch stopfen. Wegen höherer Verteidigungs- und Zinskosten steigen die Bundesausgaben in den kommenden fünf Jahren um 100 Milliarden auf 625 Milliarden Euro jährlich. Finanzminister Klingbeil plant zur Finanzierung die Einführung einer Plastik- und einer Zuckersteuer sowie den Abbau von Subventionen. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Was eine Zuckerabgabe auf Softdrinks bewirken kann

Reformen der Bundesregierung – Bewährungsprobe für die Koalition. Zu Haushalt und Gesundheitsreform gibt es vorläufige Einigungen, dennoch stehen Union und SPD vor gewaltigen Herausforderungen. Die Stimmung in der Koalition ist angespannt, und Vizekanzler Klingbeil macht ein Wortgefecht öffentlich. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Vereinigte Arabische Emirate treten aus der Opec aus. Die VAE kündigen ihren Austritt aus dem ‌Öl-Kartell zu Anfang Mai an. Im Zuge des Kriegs gegen Iran erheben die Emirate schwere

Vorwürfe gegen andere arabische Staaten. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer. US-Präsident Trump dürfte sich freuen. Zum Artikel

VW-Spitze bereitet weitere Einschnitte an deutschen Standorten vor. In Wolfsburg hat der mächtige Aufsichtsrat bei Volkswagen über die Zukunft des Konzerns beraten. Und es sieht nicht gut aus: An den deutschen Standorten werden neue Kürzungen vorbereitet, macht etwa der Audi-Chef deutlich. Aber ohne die Betriebsräte geht nichts. Zum Artikel

Rockerkriminalität: Große Razzia gegen Hells Angels in Nordrhein-Westfalen. Weit über tausend Beamte sind in 28 Städten im Einsatz. Die Ermittlungsbehörden stellen Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sicher. NRW-Innenminister Reul spricht von einem Erfolg. Man habe Waffen und Hinweise auf Drogen entdeckt. Zum Artikel

Taylor Swift will ihre Stimme und ihr Aussehen markenrechtlich schützen lassen. In der Showbranche wächst die Angst vor künstlicher Intelligenz. Und als Superstar hat die US-Amerikanerin mit der neuen Technik schon schlimme Erfahrungen machen müssen. Zum Beispiel mit KI-generierten pornografischen Bildern von ihr, die durchs Netz gereicht wurden. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war