Bundeswehr zeigt zunehmend Präsenz an der Nato-Ostflanke. Seit 2004 unterstützt die Bundeswehr die Luftraumüberwachung in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Seit der Annexion der Krim durch Russland übernimmt die Bundeswehr dabei zunehmend mehr Verantwortung. Dabei kommt es immer wieder zu brenzligen Begegnungen, etwa mit russischen Kampfjets. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Sicherheitsrat verschiebt Abstimmung über Gaza-Resolution erneut. Mehrere Mitglieder wollen den grundlegend überarbeiteten Textentwurf mit ihren Regierungen besprechen. Für die Kontrolle von Hilfslieferungen soll ein UN-Koordinator eingesetzt werden. Andere Passagen wurden auf Druck der USA gestrichen. Israels Armee reklamiert Kontrolle über eine Hamas-Hochburg für sich. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Prager Polizei wurde schon Stunden vor Amoklauf verständigt. Schon am Mittag habe man Informationen erhalten, dass ein Mann auf dem Weg nach Prag sei und sich das Leben nehmen wolle. Kurz darauf wird dessen Vater tot aufgefunden. An der Karls-Universität sollte der Student am Nachmittag eine Verlesung besuchen. Zwar räumt die Polizei das betreffende Gebäude, doch der Täter schlägt an einem anderen Ort zu. Er tötet 14 Menschen und verletzt 25 weitere. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump-Vertrauter Giuliani meldet Insolvenz an. Er war jüngst zu einer Schadenersatzzahlung von 148 Millionen Dollar wegen Verleumdung zweier Wahlhelferinnen nach der Präsidentenwahl 2020 verurteilt worden. Er muss umgehend mit den Zahlungen beginnen. Der Insolvenzantrag gebe Giuliani die Möglichkeit und die Zeit, Berufung gegen das Urteil einzulegen und unter Aufsicht eines Insolvenzgerichts für Transparenz bei seinen Finanzen zu sorgen, sagt ein Berater. Zum Artikel

Beschäftigte mit Feiertagsdiensten arbeiten oft in prekären Verhältnissen. Viele Menschen, die an den Feiertagen arbeiten, werden schlecht bezahlt - und sie leisten mehr Überstunden als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Abgeordneten der Linken an die Bundesregierung. "Die Ampel muss umschalten und prekärer Beschäftigung und unbezahlten Überstunden klar die rote Karte zeigen", fordert die Abgeordnete Ferschl. Es geht etwa um das Hotelgewerbe und die Gastronomie. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

