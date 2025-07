Was heute wichtig ist

EU und USA schließen Zoll-Deal. Europa muss schmerzhafte Abgaben hinnehmen, um eine weitere Eskalation in den Wirtschaftsbeziehungen zu verhindern. US-Präsident Trump verkündet: Die EU akzeptiere einen Basiszoll von 15 Prozent, habe Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar zusätzlich in den USA angekündigt, werde Energierohstoffe im Wert von 750 Milliarden Dollar kaufen und haufenweise militärisches Gerät bestellen. In einzelnen Bereichen wollen beide Seiten ihre Einfuhrzölle auf null senken. Zum Artikel (SZ Plus)