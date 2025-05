Was heute wichtig war

Trump droht EU mit Zöllen von 50 Prozent. Die Verhandlungen mit der EU über einen Handelsdeal laufen nicht nach den Vorstellungen des US-Präsidenten. Deshalb erhöht er nun den Druck und kündigt neue Zölle an. Auch Apple will er zwingen, iPhones künftig in den USA zu produzieren. Zum Artikel (SZ Plus)