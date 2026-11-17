Die Ukraine versetzt Putin einen schweren Schlag. Die Kertsch-Brücke Richtung Krim gilt als Prestigeprojekt des Kremlchefs. Nun sind Teile davon nach massiven ukrainischen Angriffen eingestürzt. Der ukrainische Präsident Selenskij gratuliert Geheimdienst und Streitkräften in einer Botschaft auf X. Mit der Zerstörung eines Brückenteils gelingt der Ukraine ein strategisch bedeutsamer Erfolg. Im Gegenzug trifft Moskau zwei zentrale Kiewer Brücken. Zum Artikel

Der SPD droht eine chaotische Chefsuche. Lars Klingbeil mit Manuela Schwesig? Schwesig mit Hubertus Heil? Schwesig allein? Zwischendurch wird auch Franziska Giffey für den Parteivorsitz gehandelt. Ein Sozialdemokrat sagt: „Das Schiff steuert absolut führungslos.“ Zum Artikel

EU-Kommission verdoppelt Wachstumsprognose für Deutschland. Die EU-Kommission erwartet wie viele Experten und die Bundesregierung ein höheres Wirtschaftswachstum in Deutschland – trotz hoher Energiekosten. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilt die Brüsseler Behörde mit. Zum Artikel

Daten-Leak erschüttert die Deutsche Bank. Mehr als 15 Millionen interne Dokumente werden öffentlich. Sie werfen wohl ein neues Licht auf Vorstandschef Sewing und auf Geschäfte mit Oligarchen. Die Recherche decke außerdem Buchhaltungstricks auf, Finanzangaben an der Grenze zur Täuschung und bisher unbekannte Details über die Beziehungen der Bank zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Zum Artikel

MEINUNG Christian Sewing hat zu oft beide Augen zugedrückt

Björn Höcke löst mit Aussagen zum Volkstrauertag Empörung aus. AfD-Politiker arbeiten schon länger an der Umdeutung der deutschen Geschichte. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Volkstrauertag. Höcke nutzt den Anlass für eine weitere Provokation gegen Juden in Deutschland. Der Volkstrauertag sei laut Höcke „kein französischer, kein englischer, kein russischer, kein jüdischer Volkstrauertag, sondern ein deutscher Volkstrauertag“. Zum Artikel

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