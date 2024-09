Intel legt Bau von Chipfabrik in Magdeburg auf Eis. Das Projekt verzögere sich voraussichtlich um zwei Jahre, teilt Konzernchef Gelsinger mit. Bis zum kommenden Jahr will er mehr als zehn Milliarden Dollar einsparen, erst im August hat der Konzern den Abbau von 15 000 Arbeitsplätzen angekündigt. Die Ampel wollte den Bau der Fabrik mit fast zehn Milliarden Euro fördern. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Studie: Lindners Steuerpläne nutzen besonders Gutverdienern. Berechnungen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen, legen nahe: Was die Ampel auf Initiative des Finanzministers vorhat, benachteiligt Normalverdiener. Bei Singles oder Familien mit einem Bruttomonatsgehalt von 8000 Euro ist die geplante Entlastung 1,3 bis fünf Mal höher als bei einem Gehalt von bis zu 5000 Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Polen ruft Katastrophenzustand aus. Regierungschef Tusk stellt den Menschen umfangreiche Hilfen in Aussicht. In Deutschland ist die Lage weniger dramatisch als in vielen Nachbarstaaten. An der Donau in Passau steigt der Pegel wieder. Zum Liveblog zur Unwetterlage

Trump beschuldigt Biden und Harris. Nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch berichtet der Kandidat der Republikaner erstmals ausführlich über seine Sicht der Dinge – und gibt dem Präsidenten und seiner Vize die Schuld an dem Angriff. Ein Anruf Bidens bei ihm sei aber „sehr nett“ gewesen. Die Ermittler teilen mit, der mutmaßliche Täter habe keinen Schuss abgegeben. Zum Liveblog zur US-Wahl

Israel macht Rückkehr in Gemeinden im Norden zum Kriegsziel. Wegen der täglichen Angriffe der Hisbollah haben Zehntausende Menschen die Dörfer an der Grenze zu Libanon verlassen. Verteidigungsminister Gallant verkündet, sein Land wolle militärisch ihre Rückkehr sicherstellen. US-Außenminister Blinken reist zu Verhandlungen nach Ägypten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Champions-League-Saison startet mit einigen Neuerungen. 36 statt 32 Teams, ein anderer Modus, mehr Spiele: Das neue Verfahren mit acht statt sechs Vorrundenspielen und einer gemeinsamen Tabelle für alle Teilnehmer verspricht längere Spannung. Die Uefa rechnet für den Wettbewerb, der an diesem Dienstag beginnt, mit 4,4 statt 3,5 Milliarden Euro Umsatz. Und das, obwohl die Klubs künftig maximal 60 Euro pro Ticket für Gästefans verlangen dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nikolaus Piper ist tot. Der ehemalige Wirtschaftschef der Süddeutschen Zeitung ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das Ressort leitete er von 1999 bis 2007. Er war ein Ordoliberaler, geprägt von der in den 1950er-Jahren entwickelten deutschen Spielart des Kapitalismus: einer Marktwirtschaft mit Ordnungsrahmen. Zum Nachruf

Weitere wichtige Themen