Putin spielt weiter auf Zeit. In seiner jährlichen Pressekonferenz zeigt sich der Kremlchef entschlossen, weitere Teile der Ukraine gewaltsam zu erobern. Der EU droht er mit „schwerwiegenden Folgen“, weil sie mehr als 200 Milliarden Euro an russischem Staatsvermögen einfriert. Zum Artikel (SZ Plus)

Kramp-Karrenbauer zur Chefin der Adenauer-Stiftung gewählt. Es ist eine schwere Niederlage für den Kanzler: Sein Kandidat fällt bei der Kampfabstimmung um den Vorsitz der parteinahen Stiftung durch. Es gewinnt die Frau, der Merz einst bei der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlag. Zum Artikel

Mette-Marit braucht eine neue Lunge. Die norwegische Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose. Nun hat sich ihr Zustand so stark verschlechtert, dass sie sich auf eine Transplantation einstellt. Ihr Mann sagt: „Das Leben ist nun mal brutal.“ Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV - Wer ist Weimers Treuhänder? Wegen möglicher Vermischung von politischen und privatwirtschaftlichen Interessen steht Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in der Kritik – und hat seine Firmenanteile deshalb einem Treuhänder übertragen. Doch nicht einmal die Bundesregierung weiß, wer das ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverwaltungsgericht kippt Verbot der rechtsextremen „Hammerskins“. Die Richter sehen die Existenz einer bundesweiten Dachorganisation der Neonazi-Gruppe nicht als erwiesen an. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Verbot 2023 erlassen. Zum Artikel

