WHO ruft wegen Ebola internationale Gesundheitsnotlage aus. In der Demokratischen Republik Kongo sind mutmaßlich 80 Menschen an Ebola gestorben, die Zahl der Verdachts- und Todesfälle steigt. Gegen die Bundibugyo-Variante des Virus gibt es laut Weltgesundheitsorganisation keinen zugelassenen Impfstoff. Zum Artikel

Taiwan pocht auf Unabhängigkeit. Der Präsident des Landes reagiert auf Äußerungen von US-Präsident Trump. Der hatte in einem Fernsehinterview vier Jahrzehnte amerikanischer Sicherheitspolitik in Bezug auf Taiwan infrage gestellt. In Peking dürfte man sehr genau zugehört haben. Zum Artikel

Innenminister warnen vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Länderminister sprechen von Risiken für die Sicherheit bei einer möglichen Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt. Sie fordern Vorkehrungen. Die AfD bereitet sich offenbar gezielt darauf vor, Zugriff auf die Landesverwaltung zu bekommen. Zum Artikel

Venezuela liefert Vertrauten Maduros an die USA aus. Bereits 2020 wurde Saab festgenommen, unter der Biden-Regierung kam er bei einem Gefangenenaustausch wieder frei. Nun könnte der Kolumbianer US-Ermittlern im Prozess gegen Maduro helfen. Zum Liveblog zur US-Politik

Berichte über sexuelle Belästigung auf Ärztetag. Medizinstudentinnen berichten auf dem Ärztetag von sexueller Belästigung vor Ort. Die Ärztekammer zeigt sich betroffen und kündigt Konsequenzen für den nächsten Kongress an. Zum Artikel

Bulgarien siegt beim Eurovision Song Contest. „Connect to the Bangaranga“: Sängerin Dara gewinnt für Bulgarien, Sarah Engels landet für Deutschland mit zwölf Punkten auf Platz 23. Zum Artikel

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