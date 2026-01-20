Die Europäer planen nicht mehr mit den USA als Partner. Nach neuen Provokationen von Trump in der Grönland-Frage erklärt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum in Davos den Aufbau eines „neuen, unabhängigen Europa“ und sucht neue Partner wie Indien. Macron droht mit Importverboten der EU gegen die USA, falls Trump seinen Konfrontationskurs fortsetzt. Zum Artikel

CDU-Politiker sehen Boykott der Fußball-WM als Druckmittel gegen Trump. Der Boykott solle greifen, wenn der US-Präsident den Grönland-Konflikt eskalieren lässt. Europa stellt 16 der 48 WM-Teilnehmer, darunter die starken Nationalteams aus Deutschland, Frankreich und England. Von der Bundesregierung gibt es derzeit keine Überlegungen für einen Boykott. Zum Artikel

MEINUNG Bundeskanzler Merz: Trump ist eine Aufgabe, die zu groß für einen deutschen Kanzler ist

EXKLUSIV Studie weist auf Vorteile des Primärarztsystems hin. Gesundheitsministerin Warken wirbt für die deutschlandweite Einführung des Primärarztsystems, demzufolge Patienten wie früher zuerst zum Allgemeinmediziner und nicht gleich zum Spezialisten gehen. Bereits zehn Millionen Versicherte nutzen freiwillig das System. Eine neue AOK-Studie zeigt, dass diese Patienten weniger unkoordinierte Facharztkontakte und seltener vermeidbare Krankenhausaufenthalte haben. Vor allem chronisch Kranke seien besser versorgt. Nach einer gewissen Anlaufzeit lohne sich das System auch für die Krankenkassen. Zum Artikel

Deutsche Exporte in die USA brechen ein. Wegen der Zollpolitik von Trump sind die Warenausfuhren in die USA in den ersten elf Monaten von 2025 um 9,4 Prozent auf 135,8 Milliarden Euro gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Importe aus den USA sind dagegen um 2,2 ‍Prozent auf 86,9 Milliarden Euro gestiegen. Der Handelsüberschuss ist geschrumpft und die Automobilindustrie ist stark betroffen. China überholt die USA als wichtigster Handelspartner. Zum Artikel

EU-Kommission will Huawei und ZTE aus dem Netz verbannen. Aus Angst vor Sabotage und Spionage will die EU-Kommission die chinesischen Hersteller aus dem Mobilfunknetz nehmen. Dafür soll nun eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Zum Artikel

Experten: Krankheitsbedingter Arbeitsausfall hat wenig mit Faulheit zu tun. Laut Bundeskanzler Merz würden sich Arbeitnehmer zu oft krankmelden. Die CDU will deshalb etwa die telefonische Krankschreibung abschaffen. Experten fordern stattdessen mehr Prävention für die Arbeitnehmer, denn die Lebenserwartung in Deutschland ist im internationalen Vergleich trotz hoher Gesundheitsausgaben niedrig. Das liegt zum großen Teil an chronischen Krankheiten, von denen viele vermeidbar wären. Zum Artikel

CDU-Mittelstandsvereinigung reicht Antrag zur Abschwächung der Klimaziele ein. Die CDU-Mittelstandsvereinigung MIT und der Arbeitnehmerflügel CDA wollen auf dem Stuttgarter Parteitag Ende Februar die deutschen Klimaziele abschwächen. Der Antrag fordert eine Neudefinition der Klimaneutralität mit nur 90 statt 100 Prozent Emissionsreduktion bis 2050. Der Antrag widerspricht aber dem Koalitionsvertrag und den bisherigen Aussagen von CDU-Chef Merz. Zum Artikel

