Trump gründet globalen „Friedensrat“ in Davos. Weniger als 20 Staats- und Regierungschefs machen mit, obwohl das Weiße Haus mehr angekündigt hatte. Viele europäische Länder wie Frankreich, Großbritannien und Italien lehnen die Teilnahme ab, weil sie eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen befürchten. Eingeladen ist auch Putin. Zum Artikel

Selenskij kritisiert Europa so deutlich wie selten. Sichtlich frustriert erklärt der ukrainische Präsident, Europa und die Nato täten viel zu wenig für die eigene Sicherheit, zu wenig für die Demonstranten in Iran, zu wenig, um Grönland zu beschützen, und zu wenig für die Ukraine. Zum Artikel

Grünen-Parteispitze distanziert sich von Mercosur-Votum. „Die Abstimmung im Europäischen Parlament war ein Fehler“, sagt Grünen-Co-Chefin Brantner zu der Abstimmung der Grünen in Straßburg für eine erneute Prüfung des Mercosur-Abkommens. Das Abkommen sei nicht perfekt, aber der Klimaschutz sei besser verankert als in jedem anderen. Durch die Prüfung vom Europäischen Gerichtshof könnte sich das Abkommen im schlimmsten Fall mehr als zwei Jahre verzögern. Zum Artikel

Ex-CDU-Politiker wegen Aserbaidschan-Affäre zu Bewährungsstrafe verurteilt. Der langjährige Bundestagsabgeordnete Axel Fischer hat sich von Aserbaidschan mit mehreren Zehntausend Euro bestechen lassen, befindet das Oberlandesgericht München. Seine Verteidiger legen Revision ein. Zum Artikel

Ukraine bietet Verbündeten Kriegsdaten an. Mit den Drohnenbildern und Verlustraten aus fast vier Jahren Krieg sollen gemeinsam KI-Systeme trainiert werden. Deutschland und die Ukraine planen eine verstärkte Rüstungskooperation mit einem Zehn-Punkte-Plan und einem Verbindungsbüro in Berlin. Zum Artikel

