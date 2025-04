MEINUNG Weltwirtschaft: Mit seiner erratischen Zollpolitik schadet Donald Trump vor allem dem eigenen Land (SZ Plus)

Hamas taktiert mit Machtverzichts-Angebot. Die islamistische Hamas signalisiert ihre Bereitschaft, die Verwaltung im Gazastreifen abzugeben. Demnach solle eine andere palästinensische Institution übernehmen. Doch ob damit ein Ende des Krieges in Sicht kommt, ist ungewiss. Denn einen Abzug aus Gaza oder die Abgabe der Waffen hat die Hamas bisher nicht angeboten. Zum Artikel (SZ Plus)

Kreml dämpft Erwartungen für direkte Gespräche mit Ukraine. Russlands Präsident Putin gibt sich offen, aber konkrete Pläne für Friedensgespräche existieren Kreml-Sprecher Peskow zufolge nicht. Erst müsse die Ukraine Hürden beseitigen, welche, bleibt offen. Auch auf Angriffe auf zivile Ziele will Russland nicht ohne Weiteres verzichten. Zum Liveblog

Deutsche nutzen Bargeld immer weniger. Die Mehrheit der Bevölkerung will auch künftig nicht auf Scheine und Münzen verzichten, ergibt eine Umfrage der Bundesbank. Zugleich aber wird deutlich seltener bar bezahlt. Die Zahl der Geldautomaten und die Annahme von Bargeld in Geschäften könnte weiter zurückgehen, fürchten die Währungshüter - und Bargeld damit in Zukunft nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Zum Artikel

Pass-Beantragung soll digitaler werden. Künftig müssen Bürger nur noch ein Mal aufs Amt, um einen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen. Doch die Digitalisierung der Behörden verläuft weiter schleppend. Zum Artikel

Tod von Papst Franziskus

Vatikan zeigt Bilder des toten Papstes – Franziskus wird am Samstag beerdigt. Der Leichnam liegt aufgebahrt in der Kapelle des Gästehauses des Vatikans. Am Mittwoch wird er in den Petersdom gebracht, die große Trauerfeier findet am Samstag statt. Aus Deutschland wollen Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz anreisen, nicht aber CDU-Chef Merz. Zum Artikel

MEINUNG Katholische Kirche: Natürlich ist ein Papst immer politisch, er kann nicht unpolitisch sein (SZ Plus)

Wer wird der nächste Papst? Vor der Wahl des nächsten Papstes tobt wieder der Kampf zwischen Reformern und Konservativen. Viele Kardinäle sind neu, man kennt sich untereinander nicht. Das macht die Lage besonders unübersichtlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen