Merz stärkt Pistorius bei Wehrdienstgesetz den Rücken. In einer Kabinettssitzung will die Bundesregierung an diesem Mittwoch wichtige Gesetzesvorhaben zur Stärkung der Bundeswehr beschließen – darunter auch die Wiedereinführung des Wehrdienstes. In der Union geht vielen der auf Freiwilligkeit beruhende Vorschlag des SPD-Verteidigungsministers Pistorius nicht weit genug. Zum Artikel

Diakonie-Präsident plädiert für Reform des Sozialstaats – nur nicht mit der Brechstange. Der Bundeskanzler hält den Sozialstaat in der bisherigen Form für nicht mehr finanzierbar. Rüdiger Schuch unterstützt eine Reform, warnt die Regierung aber vor einem Fehler: „Merz braucht am Ende nicht nur eine politische Mehrheit für seine Reformen, sondern auch eine gesellschaftliche“, sagt er im Gespräch mit der SZ. Zum Interview (SZ Plus)

Hunderttausende demonstrieren in Tel Aviv für ein Ende des Kriegs. Etwa 350 000 Menschen fordern den israelischen Premierminister Netanjahu auf, ein Abkommen mit der Hamas zu unterzeichnen. Die Organisatoren der Kundgebung werfen ihm vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern und ein Abkommen für die Befreiung der Geiseln zu sabotieren. Zum Liveblog

Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha. Es geht um den Tempel Preah Vihear und um viel Geld: An diesem Mittwoch treffen sich Abgesandte beider Länder, um den Konflikt beizulegen. Dass die Aussichten auf Erfolg eher mau sind, liegt vor allem an Kambodschas Herrscher Hun Sen, der ganz andere Interessen verfolgt. Zum Artikel

Nach SZ-Recherchen: Oberstes Gericht Indiens untersucht Zooprojekt Vantara. Vantara rettet nach eigener Aussage Tiere aus Not. Auf Kritik am indischen Megazoo reagiert nun der indische Supreme Court: Ein Ermittlungsteam soll eine lange Liste von Vorwürfen in den Blick nehmen und unter anderem klären, ob Artenschutzvorschriften eingehalten wurden. Zum Artikel

DFB-Pokal: VfB Stuttgart gewinnt in Braunschweig nach zwanzig Elfmetern. Erst im Elfmeterschießen schlägt der Titelverteidiger den Zweitligisten 8:7. VfB-Torwart Alexander Nübel wird zum Helden mit drei parierten Schüssen, nachdem er zu Spielbeginn patzt. Braunschweig bleibt bis zum Schluss rebellisch und führt zweimal in der regulären Spielzeit, bevor Stuttgart jeweils ausgleichen kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen