Neuer Wehrdienst: Pistorius baut auf Freiwillige. Union und SPD einigen sich auf eine Pflicht zur Musterung, eine Verpflichtung zum Wehrdienst wird es zunächst nicht geben. Der Verteidigungsminister will die Bundeswehr für junge Leute attraktiver machen. Der neue Wehrdienst soll sechs bis elf Monate dauern und mit 2600 Euro brutto vergütet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Antworten auf die wichtigsten Fragen: Von Anfang 2026 an bekommen junge Männer und Frauen Post von der Bundeswehr – was man zum neuen Wehrdienst wissen muss

EU-Parlament: Streit um Nachhaltigkeit und Klima zerreißt Europas Demokraten. Die konservative EVP bildet zum ersten Mal seit der Europawahl eine Mehrheit mit rechten bis rechtsextremen Kräften, um das EU-Lieferkettengesetz abzuschwächen. Die Mitte-Koalition aus Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten erlebt ihre bislang größte Zerreißprobe. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil zu Gegendemonstrationen: Versammlungsfreiheit hat Grenzen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass Demonstranten, die einzig darauf aus sind, eine Kundgebung zu stören oder zu verhindern, nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt sind. Das Gericht betont, dass das Recht auf Meinungsäußerung nicht dazu missbraucht werden darf, Menschen mit anderen Überzeugungen an der Wahrnehmung desselben Rechts zu hindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Polens Ex-Justizminister flieht nach Ungarn. Zbigniew Ziobro drohen nach der Aufhebung seiner Immunität bis zu 25 Jahre Haft. Hintergrund: Premier Donald Tusk geht nach fast zwei Jahren im Amt gegen hochrangige Politiker und Helfer der früheren PiS-Regierung vor. Der Vorwurf: Missbrauch staatlicher Mittel und Spionage. Die PiS spricht von Rechtsbruch. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij über Lage in Pokrowsk: „Niemand zwingt sie, für Ruinen zu sterben“. Die Lage in der Bergbaustadt im Osten ist für die ukrainischen Soldaten katastrophal, dennoch gehen die Kämpfe weiter. Die Entscheidung über einen möglichen Rückzug werde aber vom Militärkommando getroffen und nicht von ihm, sagt der Präsident. Zum Liveblog

Krieg in der Ukraine – Überblick in Karten: Bei Hujajpole im Süden der Front rückt Russland weiter vor – der Ukraine könnte dort eine ähnliche Lage wie in Pokrowsk bevorstehen (SZ Plus)

EXKLUSIV: Sanierung des Schienennetzes – Bahnindustrie fehlt Planungssicherheit. Das Verkehrsministerium hat vor elf Monaten den „Infraplan“ vorgelegt, aber noch nicht mit konkreten Inhalten für Projekte bis 2036 gefüllt. Nur zwei Prozent der deutschen Schieneninfrastruktur sind mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik ausgerüstet, während europäische Nachbarländer bereits mehr als die Hälfte digitalisiert haben. Zum Artikel (SZ Plus)

BGH-Urteil: Wirecard-Aktionäre bekommen nichts zurück. Etwa 50 000 Anteilseigner des insolventen Zahlungsdienstleisters haben Ansprüche von vielen Milliarden Euro, doch die Insolvenzmasse beträgt nur einen Bruchteil davon. Der Bundesgerichtshof hat nun eine Klage von Kapitalanlegern abgewiesen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

COP30 in Belém: Auf der Weltklimakonferenz in Brasilien wird eine Initiative gegen Klima-Desinformation vorgestellt (SZ Plus)