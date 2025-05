Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington erschossen. Bei einem Vorfall in der Nähe des jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington, D.C., sind zwei Mitarbeitende der israelischen Botschaft ums Leben gekommen. Die Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Kristi Noem, bestätigte den Tod der beiden Botschaftsmitarbeiter bei X. Zum Artikel

EXKLUSIV Ermittler warnen vor steigendem Pflegebetrug. Pflegende Angehörige können 2500 Euro pro Jahr bekommen, wenn sie mal eine Pause brauchen und jemand anderer die Pflege übernehmen soll. Jedes Jahr geben die Kassen für diese Zahlungen Milliarden aus. Doch die Hilfe wird nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR immer häufiger missbraucht: Die sogenannte Verhinderungspflege wird häufig beantragt, ohne dass sie tatsächlich stattfindet. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Trump lässt Ramaphosa auflaufen. Bei einem Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem südafrikanischen Kollegen Cyril Ramaphosa im Weißen Haus lässt Trump ein Video abspielen, das den angeblichen Genozid an weißen Südafrikanern belegen soll. Ramaphosa bleibt ruhig und lädt Trump zu einem Besuch nach Südafrika ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Seehofer macht Merkel für das Erstarken der AfD verantwortlich. „Seit der fatalen Fehlentscheidung von Angela Merkel 2015 die Grenzen aufzumachen oder durchlässig zu machen, haben wir das Aufwachsen der AfD", sagt der ehemalige Innenminister in einem Interview mit dem BR. Man könne die AfD nicht durch Demonstrationen oder ein Verbotsverfahren kleinbekommen, sondern nur durch eine gute Politik, so Seehofer weiter. Zum Artikel

EXKLUSIV Mehr als 700 Verstöße gegen den Tierschutz. Die Tierrechtsorganisation Aninova hat 500 Stunden Filmmaterial ausgewertet, die auf dem Geflügelschlachthof Buckl in Wassertrüdingen in Mittelfranken verdeckt gedreht wurden. Vier Wochen nach dem Bekanntwerden des Skandals liegt nun eine erste Bilanz vor. „Die Summe der schweren Verstöße ist erschreckend hoch“, sagt der Sprecher der Schlachthof-Tierärzte in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Wehrbeauftragter gewählt. 391 Bundestagsabgeordnete stimmen für den CDU-Politiker Henning Otte, somit sprechen ihm auch viele Vertreter der Opposition ihr Vertrauen aus. Er kennt die Bundeswehr gut – als Soldat wie auch zuletzt als Vize-Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Zum Artikel (SZ Plus)

Tottenham Hotspur gewinnt die Europa League. Die Londoner bezwingen Manchester United im englischen Finale von Bilbao 1:0 und sind damit in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert. Ein Eigentor von United-Verteidiger Luke Shaw entscheidet die Partie. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen