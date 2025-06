Arzttermine: Kassenpatienten warten oftmals tatsächlich länger als Privatpatienten. Wer privat versichert ist, hat bei der Terminvergabe Vorteile gegenüber gesetzlich Versicherten. So lautet die gängige Meinung. Doch wie groß sind die Unterschiede tatsächlich? Eine Datenanalyse der SZ gibt darüber Aufschluss. Zum Artikel (SZ Plus)

Pistorius in Kiew – Gespräche über weitere Militärhilfe. Der Verteidigungsminister will die Militärhilfe für die Ukraine weiter ausbauen. Bei seiner Ankunft verurteilt er die verstärkten russischen Luftangriffe auf das Land, die „außerordentlich heftig und bedrohlich mit der großen Zahl von Marschflugkörpern und Drohnenangriffen“ seien. Zum Liveblog

Harvey Weinstein erneut schuldig gesprochen. Der New Yorker Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten wurde neu aufgerollt. Die Jury spricht den 73-Jährigen wieder wegen eines Sexualverbrechens schuldig – kann sich in anderen Anklagepunkten aber nicht einigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Parlament lehnt Abstimmung zur Selbstauflösung ab. Damit hat Netanjahus Regierungskoalition mehr Zeit, ihre bisher schwerste politische Krise zu überwinden und eine Wahl zu vermeiden, die die erste in Israel wäre seit dem Ausbruch des Krieges mit der Hamas im Gazastreifen. Zum Liveblog

Martin Jäger soll neuer BND-Chef werden. Er soll Nachfolger von Bruno Kahl an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes werden. Jäger gilt als krisenerfahrener Diplomat – und wird sich um neue Bedrohungen kümmern müssen. Der Beschluss der Personalie durch das Bundeskabinett verzögert sich allerdings. Zum Artikel

Beschäftigte der Europäischen Zentralbank klagen über schlechte Führung und Vetternwirtschaft. Eigentlich gilt die EZB als attraktiver Arbeitgeber, doch es rumort schon länger in der EU-Institution. Mitarbeiterumfragen ergeben eine hohe Unzufriedenheit. Nun soll auch noch der Personalrat verändert werden. Gewerkschaften protestieren in Briefen an Präsidentin Lagarde. Zum Artikel (SZ Plus)

„Beach-Boys“-Sänger Brian Wilson ist tot. Mit Welthits wie „Good Vibrations“ und „Surfin' USA“ feierten die „Beach Boys“ das kalifornische Lebensgefühl. Jetzt ist ihr Sänger und Songwriter im Alter von 82 Jahren gestorben. Das gab Wilsons Familie auf Instagram bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

