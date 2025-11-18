Bas warnt vor Bruch der Koalition. Wenn die Unionsfraktion ihrem Rentenpaket nicht zustimme, „dann wird die Unruhe in meiner Partei und Fraktion groß werden“, sagt die Arbeitsministerin und SPD-Chefin auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Ein Entgegenkommen ihrer Partei stellt sie dagegen bei weiteren Reformen zur Altersvorsorge in Aussicht, etwa wenn es um das Renteneintrittsalter geht. Zum Artikel (SZ Plus)

Polen sieht Russland hinter Sprengstoffanschlag auf Bahnstrecke. Polens Regierung geht davon aus, dass die Explosion 100 Kilometer südöstlich von Warschau das Ziel hatte, einen Zug in die Luft zu sprengen und vermutet als Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste. Die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst ermitteln. Zum Artikel

Trump empfängt Saudi-Arabiens Kronprinz – und verkauft ihm Kampfjets. Erstmals nach der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi vor gut sieben Jahren besucht bin Salman das Weiße Haus. Für ihn dürfte der Empfang durch den US-Präsidenten in Washington die endgültige Rehabilitation auf großer politischer Bühne bedeuten. Zum Liveblog zur US-Politik

Fast alle Afghanen lehnen Dobrindts Angebot ab. Die Bundesregierung hat bedrohten und in Pakistan gestrandeten Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage Tausende Euro angeboten, wenn sie nicht nach Deutschland kommen. Von insgesamt 700 angeschriebenen Betroffenen entscheiden sich offenbar nur zehn Familien für das Angebot. Zum Artikel

Störung bei Netzwerk-Betreiber Cloudflare legt Webseiten und Apps lahm. Betroffen waren am Nachmittag etliche Webseiten und Apps, unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI und Chat-GPT war nicht mehr erreichbar. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen