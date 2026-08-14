Waldbrand in NRW nur noch 150 Meter von Wohnhäusern entfernt. Bei dem Waldbrand im Hürtgenwald handle es sich wohl um den größten in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen. Etwa 300 Hektar stehen in Flammen. Das Feuer rückt immer näher an die Gemeinde heran. 2000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Zum Artikel

BSW-Bundesspitze fordert Rücktritt des thüringischen Ministerpräsidenten Voigt. Damit soll auch die Thüringer Brombeer-Koalitation aus CDU, BSW und SPD aufgelöst werden, so die Forderungen. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) ist unter Druck, weil sein Doktortitel aberkannt wurde. Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke schlug BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht als Nachfolge vor. Zum Artikel

MEINUNG Zehn Gründe für ein Verbotsverfahren gegen die AfD

Abgeschossene Drohne über Lettland könnte aus der Ukraine stammen. Am Freitagmorgen wurde eine Drohne über Lettland von italienischen Eurofightern abgeschossen. Litauische Beobachter vermuten, es handelte sich um eine ukrainische Drohne, die durch russische elektronische Kriegsführung vom Kurs abgekommen war. Zum Artikel

Russische Angriffe auf Häfen: Ukraine kann kaum noch Getreide exportieren

Tote nach extremen Regenfällen in Japan. Während Europa zunehmend unter der Dürre leidet, kommt es in Teilen Japans zu Überschwemmungen. Mehr als 200 000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, tausende Haushalte sind ohne Strom. Nach Medienangaben gibt es mindestens acht Tote. Zum Artikel

Französischer Verfassungsrat kippt Altersgrenze für soziale Medien. Jugendliche unter 15 Jahren dürfen in Frankreich vorerst weiter Tiktok, Instagram und andere Plattformen nutzen. Das französische Verfassungsgericht hat ein entsprechendes Nutzungsverbot abgelehnt. Zum Artikel

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