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SZ am Morgen Nachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Ein Helikopter wirft Wasser über einem Feuer nahe Ávila, 80 Kilometer westlich von Madrid ab.
Ein Helikopter wirft Wasser über einem Feuer nahe Ávila, 80 Kilometer westlich von Madrid ab. CESAR MANSO/AFP

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

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Was heute wichtig ist

Minister: Feuer bei Madrid nicht mehr zu löschen. Drei Brandherde in der Region hätten sich zu einem großen Feuer vereint, warnt der regionale Umweltminister. Es würden Verteidigungsmaßnahmen ergriffen. Die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid spricht vom „schlimmsten Brand in der Geschichte der Region“. Auch an der französischen Atlantikküste geraten Brände außer Kontrolle. Mehr als 140 000 Menschen im Land werden in Sicherheit gebracht. Zum Artikel

  • Grafiken: Werden Waldbrände immer schlimmer?

Trump versucht sich beim Korrespondenten-Dinner in Selbstironie. Vor der versammelten Hauptstadtpresse in Washington präsentiert der US-Präsident ein paar vorbereitete und mehr oder weniger lustige Pointen. Er witzelt, nach seiner Zeit würden die Medien pleitegehen, und setzt sich am Ende in Anspielung auf die nächste Präsidentschaftswahl eine Mütze mit der Aufschrift „Trump 2028“ auf. Zum Artikel

EXKLUSIV Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung durch rechtsextreme „Active Clubs“. Boxen, grillen, kämpfen? Mit Körperkult werben Rechtsextremisten junge Männer für gewaltorientierte Sportgemeinschaften an. Sie sollten mit körperlicher Fitness und einer Ideologie „weißer Überlegenheit“ über die Clubs „schleichend radikalisiert und in die Szene integriert werden“, erklären Verfassungsschützer. Seit 2024 seien viele regionale Clubs gegründet worden. Zum Artikel

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