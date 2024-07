Geleaktes Urteil: Bundesverfassungsgericht hebt offenbar neues Wahlrecht teilweise auf. Eigentlich war die Entscheidung für Dienstag angekündigt. Am Montagabend taucht dann aber kurzzeitig das Urteil auf der Homepage des Verfassungsgerichts auf. Dem Papier zufolge wird der Plan der Ampel für verfassungswidrig erklärt, die Grundmandatsklausel abzuschaffen. Diese ermöglicht es kleinen Parteien, in den Bundestag zu kommen, auch wenn sie unter der Fünf-Prozent-Hürde bleiben. Zum Artikel

Heftige Proteste in Venezuela gegen Wahlergebnis. Die Wahlbehörde ernennt Machthaber Maduro zum Sieger, derweil beansprucht die Opposition den Sieg für sich. Landesweit gehen Menschen auf die Straße und zeigen offen ihren Zorn über einen möglichen Wahlbetrug. Polizei und Sicherheitskräfte gehen teils gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Es soll Verletzte und einen ersten Toten geben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Lukrative Jobs für Ex-Bundesbanker. Lassen sich frühere Währungshüter ihr Wissen und ihre Kontakte vergolden? Die Karrieren zweier früherer Bundesbankvorstände erwecken den Anschein, wie SZ-Recherchen zeigen. Die Organisation Finanzwende fordert strengere Regeln für Ex-Währungshüter. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Studie zur grünen Transformation: Es fehlt an Förderung für den Mittelstand. Im vergangenen Jahr haben Dax-Konzerne staatliche Subventionen in Höhe von 10,7 Milliarden Euro für den grünen Umbau bekommen. Außerdem setzt die Bundesregierung auf kostspielige Ansiedlungen von E-Auto- oder Chipfabriken. Wenn es aber um die Finanzierung kleiner und mittelständischer Firmen geht, hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Studie der OECD hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zu Olympia

Seine zu dreckig: Triathlon der Männer wird verschoben. Der Regen spült Abwasser in den Fluss, deshalb sagen die Organisatoren den Start ab. Die Männer sollen am Mittwoch an den Start gehen, dann also, wenn auch die Frauenwettkämpfe stattfinden. Zum Liveblog

Nadal verliert sein 60. Duell gegen Djokovic auf dem Sandplatz. Im olympischen Duell der beiden Tennis-Superstars kassiert der Spanier eine der schmerzlichsten Niederlagen seiner Karriere. Mit 1:6 und 4:6 muss sich Nadal dem Dauerrivalen Djokovic in der zweiten Runde deutlich geschlagen geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Simone Biles zeigt sich in Paris in Bestform. Die US-Superturnerin und ihr Team gehen als Topfavoritinnen in den Mannschaftswettbewerb. Ihr Auftritt (Dienstag, ab 18.15 Uhr) ist eines der Highlights der Spiele an der Seine. Für Biles wäre es drei Jahre nach ihrem bemerkenswerten Abgang bei den Spielen von Tokio der insgesamt fünfte Olympiasieg - weitere könnten in den Einzelentscheidungen folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen