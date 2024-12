Wahlkampf: SPD will „arbeitende Mitte“ entlasten. Der Fokus des Wahlprogrammentwurfs der Kanzlerpartei konzentriert sich auf einen Dreiklang: Maßnahmen für mehr Wachstum und die Sicherung von Arbeitsplätzen, Entlastung von Familien und Beschäftigten sowie die Sicherung der Rente. Der Entwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Damit will die SPD versuchen, den großen Umfrage-Rückstand auf die Union noch zu drehen. Zum Artikel

Konzert ohne Kopftuch: Iranische Sängerin verhaftet. Gleich zwei Tabus hat die iranische Künstlerin Parastoo Ahmadi gebrochen: Sie singt öffentlich und sie trägt dabei keinen Hidschab. Das Regime lässt die 27-Jährige vorübergehend verhaften. Seitdem wird die junge Frau für ihren Mut gefeiert - angesichts eines Gesetzesentwurfs, der das Nichttragen des Kopftuchs unter noch schwerere Strafen stellt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Skandal um die Camper-Firma von Siegfried Hofreiter: Verdacht auf Schneeballsystem. Acht Jahre nach dem Untergang des Agrarkonzerns KTG Agrar steht dessen Gründer Hofreiter erneut im Zentrum eines Wirtschaftsskandals. Es geht es um Geschäfte seiner zwischenzeitlich insolventen Firma Flexicamper: Hofreiter und seine Lebensgefährtin kassierten fünfstellige Anzahlungen für Wohnmobile, die nie ausgeliefert oder überhaupt bestellt wurden. Der mutmaßliche Schaden belaufe sich auf mindestens 2,7 Millionen Euro, so die Staatsanwaltschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirecard-Vorstand Marsalek hat möglicherweise für Putin spioniert. Bei Wirecard wurde das frühere Vorstandsmitglied mutmaßlich zum Milliardenbetrüger. Jetzt steht Marsalek in Verdacht, im großen Stil als Spion für Putin gearbeitet zu haben. Über einen Prozess in London und die Frage, wie ein früherer Manager zum Agentenführer werden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump macht Richard Grenell zum Gesandten für Sondermissionen. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland soll künftig „an einigen der heißesten Brennpunkte der Welt arbeiten“, so der designierte US-Präsident, der noch eine weitere Personalie bekanntgab: Devin Nunes, der Chef von Trumps Social-Media-Kanal Truth Social, wird Geheimdienst-Berater. Zum Liveblog zur US-Wahl

Spielunterbrechung bei Union gegen Bochum: Feuerzeugwurf mit Folgen. VfL-Keeper Drewes sinkt zu Boden, der Schiedsrichter schickt die Teams in die Kabine: Beim 1:1 zwischen Union und Bochum kommt es zu bedenklichen Szenen – ein Protest des Gästeteams steht bevor. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel schließt Botschaft in Irland