Wahl in Sachsen-Anhalt
Merz warnt die AfD. Der Kanzler erklärt, dass die Bundesregierung das Grundgesetz in Sachsen-Anhalt durchsetzen könne, auch wenn die AfD regiert. Die sucht nach Partnern, weil sie die Landesregierung stellen will. Zum Artikel
Die SPD rückt vom Kanzler ab. Die Autorität von Friedrich Merz schwindet, auch in der SPD wachsen die Zweifel an ihm. Als Lehre aus dem AfD-Triumph in Sachsen-Anhalt will die Partei einige Reformen neu verhandeln. Zum Artikel
Innenpolitiker wollen Datenabfluss verhindern. Ein AfD-Innenminister hätte Zugriff auf Staatsgeheimnisse – und würde jenen Verfassungsschutz kontrollieren, der die Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft hat. Das löst große Sorgen aus. Zum Artikel
- MEINUNG Europa beginnt eine starke AfD zu fürchten
- Reportage aus Sachsen-Anhalt: Das Beben - Ein Land in Aufruhr
Was heute wichtig war
21 Sprengsätze an Stromleitungen entdeckt und entschärft. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen entschärfen die Sprengvorrichtungen. Unterdessen wird intensiv nach einem Mann gefahndet, der Sabotageaktionen gegen das Stromnetz verübt haben soll. Zum Artikel
Moskau schließt Goethe-Institute und deutsches Konsulat in St. Petersburg. Damit reagiert Russland wie angekündigt auf deutsche Sanktionen wegen des versuchten Sprengstoffanschlags in Leipzig, für das die Bundesregierung den Kreml verantwortlich macht. Zum Newsblog zur Bundespolitik
Psychodrama bei der extremen Rechten Frankreichs. Plötzlich auf Distanz: Marine Le Pen und Jordan Bardella sind kein einiges Duo mehr, der Wahlkampf startet chaotisch. Das könnte die Präsidentschaftswahl entscheiden. Zum Artikel
Im VW-Werk Osnabrück sollen Rüstungsgüter produziert werden. Rüstung statt Autos, das wird nun Realität für die Fabrik, ein „Kompetenzzentrum für Verteidigung“ soll entstehen. Zunächst sollen Luftverteidigungssysteme aus Israel produziert werden. Etwa 75 Prozent der VW-Arbeitsplätze können gerettet werden. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Internationales Recht: Deutschland verteidigt Waffenexporte nach Israel
- Eurostat: Wirtschaft in der Euro-Zone wächst schneller als in den USA
- Fernsehen: Ägyptisches Gericht verurteilt TV-Moderatorin zum Tode