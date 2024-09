Liveblog zur Wahl in Österreich: Die Regierungsbildung könnte schwierig werden

Analyse in Daten und Grafiken: Warum Österreich nach rechts rückt (SZ Plus)

Israelische Luftangriffe auf Libanon, Jemen und Gaza. Die israelische Armee greift neben Stellungen der Hisbollah in Libanon und einer Kommandozentrale der Hamas in Gaza auch Ziele in Jemen an. Bei einem Angriff im Beiruter Stadtteil Kola werden drei Anführer der Volksfront zur Befreiung Palästinas getötet. Zum Liveblog zum Nahostkrieg

Nasrallahs Tod: Netanjahu kann die Erfolge vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers gut gebrauchen (SZ Plus)

US-Musiker Kris Kristofferson ist tot. Der Country-Sänger und Songwriter sei am Samstag im Alter von 88 Jahren friedlich zu Hause gestorben, wie die Familie mitteilt. Kristofferson gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Seine Songs wurden von Hunderten Künstlerinnen und Künstlern vertont, darunter Musik-Legenden wie Janis Joplin, Elvis Presley, Ray Charles oder The Grateful Dead. Zum Artikel

Rehlinger: SPD muss mit Union Reform der Schuldenbremse vor der Wahl schaffen. Nach dem Eklat im Thüringer Landtag mahnt die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) eine Reform der Schuldenbremse noch vor der Bundestagswahl an. Sie fürchtet, dass danach die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit blockieren könnten. Zum Interview (SZ Plus)

Russland greift Kiew mit mehreren Drohnen an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren Flugabwehreinheiten stundenlang damit beschäftigt, mehrere Angriffswellen abzuwehren. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen in Kiew, die auf den Einsatz von Flugabwehrsystemen hindeuteten. Objekte seien in der Luft getroffen worden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Umfrage: Deutsche Start-up-Szene wird zunehmend männlicher und älter. Die wirtschaftliche Lage macht auch Start-ups zu schaffen. Junge Firmen schöpfen ihr Potenzial nicht aus, verlieren Mitarbeiter, kommen schwierig an Fremdkapital, ihre Gründer werden im Schnitt älter und wieder männlicher. Der bundesweite Anteil an Gründerinnen sank auf 18,8 Prozent – im Vorjahr lag er bei 20,7 Prozent. Das zeigt eine Umfrage unter fast 2000 Unternehmern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

