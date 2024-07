Linksbündnis gewinnt Parlamentswahl in Frankreich, verfehlt aber absolute Mehrheit. Der rechtsextreme Rassemblement National wird nur Dritter. Knapp gewonnen hat die Linke, die Macronisten können ihre Verluste im Rahmen halten. Offenbar hat die Brandmauer gegen die extreme Rechte gehalten: Für die Stichwahl hatten sich viele drittplatzierte linke und zentristische Kandidaten zugunsten aussichtsreicherer Bewerber zurückgezogen. Das neue französische Parlament ist stark zersplittert. Zum Artikel (SZ Plus)

Alle Entwicklungen im Liveblog: Premierminister Attal kündigt seinen Rücktritt an

Generalinspekteur sieht enormen zusätzlichen Finanzbedarf für Bundeswehr. Nach der Haushaltseinigung der Ampelkoalition betont Breuer, dass in den nächsten Jahren eine deutliche Aufstockung des Verteidigungsetats garantiert werden müsse. "Angesichts der Bedrohungslage brauchen wir eine Verstetigung", sagt der ranghöchste Soldat der Bundeswehr. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen werde bis Jahresende vertraglich komplett gebunden sein. Zum Interview (SZ Plus)

Orbán reist nach Peking. Nach Kiew und Moskau besucht der ungarische Ministerpräsident die chinesische Hauptstadt - nur wenige Tage, nachdem er die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Er setze seine "Friedensmission" fort und werde mit dem Präsidenten Xi zusammenzukommen, sagt sein Sprecher. Der neue britische Verteidigungsminister sichert der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Netanjahu: Waffenstillstand nur, wenn Israel Kämpfe wieder aufnehmen darf. Der israelische Ministerpräsident steht unter Druck, am Wochenende haben erneut Zehntausende Israelis für einen Waffenstillstand und ein Abkommen zur Geiselbefreiung demonstriert. Der Regierungschef hat nun eine Liste von Bedingungen vorgelegt, die die Hamas in die Pflicht nehmen. Darin heißt es unter anderem: "Jedes Abkommen wird Israel erlauben, die Kämpfe wieder aufzunehmen, bis alle Kriegsziele erreicht sind." Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wettanbieter haben sich wohl verzockt. Vor Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags von 2021 handelten Glücksspielanbieter womöglich ohne eine rechtsgültige Konzession. Wäre dem so, könnten Tausende Glücksspieler Geld von den Anbietern zurückfordern. Ende Juli wird der Bundesgerichtshof ein entsprechendes Urteil fällen. In einer "vorläufigen Einschätzung" des Gerichts deutet sich an, dass es zugunsten der Spieler ausfällt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen