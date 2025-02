Alles zur Bundestagswahl

BSW und FDP verpassen Einzug in den Bundestag. Beide Parteien scheitern dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge an der Fünf-Prozent-Hürde. Eine Koalition aus Union und SPD hat deshalb rechnerisch eine Mehrheit, für ein Bündnis aus Union und Grünen reicht es nicht. CDU-Chef Merz will bis Ostern eine Regierung bilden. Die AfD wird in fünf ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft, die Linke gewinnt erstmals bei einer Bundestagswahl in Berlin. Zum Liveblog